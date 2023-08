Praha připravila šest desítek kroků pro přechod na cirkulární ekonomiku

Praha 14. srpna (ČTK) - Vedení Prahy připravilo šest desítek kroků, které chce v letech 2023 až 2025 uskutečnit při přechodu na takzvanou cirkulární ekonomiku. Oběhové hospodářství vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů. Projekty jsou rozděleny do sedmi oblastí, mimo jiné stavebnictví, nakládání s vodou nebo využití odpadu. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili radní. Strategie města vychází ze schváleného klimatického plánu do roku 2030, podle kterého chce Praha snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.

"Přechod na cirkulární ekonomiku má pro město dlouhodobý pozitivní potenciál. Cirkulární ekonomika přináší jak ekonomické, tak environmentální benefity. Zároveň napomáhá budovat image Prahy jako moderního, progresivního a zeleného města," píše se v materiálu.

Projekty, v dokumentu nazývané akční kroky, jsou rozděleny do sedmi kategorií, které mají největší potenciál pro úsporu materiálu a emisí. První skupinou jsou čtyři tematické cíle, kterými jsou stavebnictví, voda, odpady a také zemědělství a potraviny. Doplněny jsou pak ještě druhou skupinou tří takzvaně průřezových cílů, které se týkají veřejných zakázek, podpory podnikání a inovací a řízení a implementace.

Dnes schválený akční plán uvádí konkrétní kroky. Mezi nimi jsou například projekty školy, jejíž fungování bude postaveno na principu cirkulární ekonomiky. Dalším je opětovné využívání materiálů z demolic, čímž se sníží využití primárních surovin. V oblasti vody chce magistrát snížit množství vody, která při deštích odtéká do kanalizace, a využít ji třeba na zalévání.

V potravinářství chce zefektivnit využití bioodpadu a snížit plýtvání potravinami. Další projekty jsou zaměřeny na předcházení vzniku odpadu, jeho třídění, recyklaci a znovuvyužití. Do roku 2030 se má produkce směsného komunálního odpadu snížit o polovinu.

Město chce projekty financovat ze svého rozpočtu i ze získaných státních či evropských dotací.

