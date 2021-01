Praha pořídí linku na třídění plastů, dokončí úpravy spalovny

Praha 29. prosince (ČTK) - Hlavní město a jeho firma Pražské služby pořídí za zhruba 100 milionů korun třídičku plastového odpadu, která by měla být instalována v příštím roce. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že linka bude schopná separovat několik druhů plastového odpadu, včetně PET lahví. Praha také příští rok dokončí modernizaci malešické spalovny, kde vymění poslední ze čtyř kotlů.

Foto: BPS Přibyšice



Pražským službám dosud třídička plastů schází, což komplikuje odbyt odpadu. Dříve se netříděný plast dodával do Číny, ta o něj ale v posledních letech přestala mít zájem. Nové zařízení, které bude schopné plast třídit i například podle barev, by mělo umožnit prodej odpadu specializovaným firmám. "Vzniklý granulát se dá buď prodávat, nebo uvažujeme i o tom, že bychom do budoucna v rámci cirkulárního hospodářství sami z plastu něco vyráběli," dodal náměstek.

Město také příští rok dokončí modernizaci malešické spalovny, kde již nechalo vyměnit tři ze čtyř kotlů. "Efektivita spalování se zásadně zvýšila, zvýšilo se tím pádem do budoucna i množství odpadu, které tam můžeme spalovat," řekl náměstek.

Dodal, že modernizací se také zásadně snížily emise. "Jsme na deseti procentech limitů," uvedl s tím, že spalovna nyní vypouští z většiny páru a škodlivin jen minimum. Výměna všech čtyř kotlů vyjde na 2,8 miliardy korun.

Město má plány také ohledně zpracování biologického odpadu, který nyní zkušebně vozí do bioplynové stanice ve středočeských Přibyšic. Vedení magistrátu zároveň plánuje postavit vlastní stanici, do které bude svážet bioodpad nebo zbytky z restaurací a jídelen. Vzniknout by mohla buď v areálu malešické spalovny, nebo mimo Prahu. O konečném umístění stanice ještě město rozhodne. Dokončena by měla být podle dřívějších informací v roce 2028.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 12. 2020

Tweet

Datum uveřejnění: 29. prosince 2020

Poslední změna: 2. ledna 2021

Počet shlédnutí: 11