Praha plánuje po Slivenci další kompostárnu u malešické spalovny

Praha 6. června (ČTK) - Praha má v plánu vybudovat další kompostárnu nedaleko od malešické spalovny na území Prahy 14. Zatím se připravuje projekt, magistrát musí ještě záměr projednat s městskou částí. Novinářům to na dnešní prohlídce kompostárny ve Slivenci sdělili radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a šéf magistrátního oddělení odpadů Radim Polák. Zařízení ve Slivenci město spustilo před necelým rokem, od té doby tam asi tisícovka jednotlivců a firem přivezla zhruba 900 tun bioodpadu.

Slivenecká kompostárna je pro obyvatele do objemu 250 kilogramů bioodpadu měsíčně zdarma. Firmy platí 600 korun za tunu, společnosti udržující městskou zeleň mají slevu. Podobně by měla výhledově fungovat i nová kompostárna v Praze 14, která by nicméně měla mít oproti stávající více než dvojnásobnou kapacitu. Slivenecké zařízení zvládne zpracovat 7000 tun bioodpadu ročně, u nové kompostárny by to mělo být 15.000 tun.

Podle Poláka z oddělení odpadů se v současnosti dokončuje projekt nové kompostárny. To však nutně neznamená, že se brzy začne stavět. Záměr nejprve musí posvětit politici a bude také nutné zpracovat posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Mluvit o termínu stavby je tak podle Poláka zatím předčasné.

Záměr zatím neprojednala Praha 14, která už v oblasti jeden kontroverzní záměr řeší. Na pozemcích sousedících s plánovanou kompostárnou chce firma Eco Crystal vybudovat zařízení na zpracování kontaminované zeminy. To naráží na odpor městské části. Podle místostarostky Prahy 14 Ilony Pickové (Zelení) by bylo lepší, kdyby plánovaná kompostárna vznikla právě na těchto parcelách, které město společnosti od roku 2013 pronajímá. Podle radní Plamínkové to však nevypadá, že by magistrát plánoval nájem vypovědět.

Podle radní je plocha nedaleko malešické spalovny prakticky jediným městským pozemkem, kde je nyní možné kompostárnu vybudovat. Nové zařízení by mělo disponovat technologií, která minimalizuje zápach. Ten by nicméně podle radní neměl představovat větší problém. Vytipovaná lokalita je od nejbližší zástavby oddělena zahrádkářskou kolonií.

První městská kompostárna funguje ve Slivenci od loňského července. Lidé a firmy sem mohou odevzdat například listí, posekanou trávu, piliny a odřezky nebo kuchyňské zbytky rostlinného původu. Jednotlivci při odevzdání odpadu dostanou lístečky, na které si zhruba po roce mohou odebrat kompost, a to v poměru jedna ku pěti vůči odevzdanému objemu. Zbytek je určen k prodeji. Zatím se čeká na certifikaci kvality kompostu, která by měla být hotova do konce roku. Zařízení provozují Lesy hlavního města Prahy (LHMP).

Od zahájení provozu město do kompostárny investovalo zhruba 16,5 milionu korun na nákup techniky. Jde například o drtič, překopávač kompostu, třídičku či traktor. Vybavení by mělo v budoucnu sloužit i pro další podobná zařízení.

Podle Poláka Pražané do velkoobjemových kontejnerů či sběrných dvorů ročně dovezou zhruba 9500 tun bioodpadu. Dalších 7000 tun lidé vyhodí do speciálních hnědých kontejnerů, které provozují Pražské služby. Ty by magistrát podle Poláka výhledově rád převzal, aby mohly být zdarma podobně jako ostatní nádoby na tříděný odpad. Celkem Pražané ročně vyprodukují 250.000 tun směsného odpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7.6.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 6. června 2018

Poslední změna: 7. června 2018

Počet shlédnutí: 1265