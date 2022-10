Praha koupila bioplynovou stanici, za 150 mil. Kč ji upraví a rozšíří

Praha 24. srpna (ČTK) - Pražský magistrát koupil za 159,2 milionu korun bioplynovou stanici v Chrástu u Poříčan na východ od Prahy. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Jana Plamínková (STAN). Stanice nyní slouží ke zpracování rostlinného odpadu, město plánuje investovat dalších 150 milionů do zařízení pro čištění plynu na biometan a do rozšíření stanice tak, aby mohla zpracovávat i živočišný odpad. Magistrát podle Plamínkové naopak upustil od plánu postavit bioplynovou stanice u spalovny v Malešicích.

Foto: Archiv BPS Chrást



Stanice bude mít za úkol zpracovávat materiál z hnědých popelnic na bioodpad a také z jídelen a restaurací. Podle Plamínkové bude stanice po rekonstrukci schopná zpracovat asi 25.000 až 30.000 tun bioodpadu ročně. Hnědé nádoby na bioodpad město nabízí od roku 2020, za první dva roky fungování v nich firma evidovala přes 11.000 tun odpadu. Zdarma jsou od letoška, což podle magistrátu zvýšilo zájem o jejich umisťování.

Stanici bude provozovat městská firma Pražské služby. Rekonstrukce bude mít podle ředitele závodu odvoz a recyklace odpadu firmy Zdeňka Pajka dvě části. První vyjde na 50 milionů korun a měla by začít příští rok. Bude spočívat v instalaci technologie čištění produkovaného bioplynu na biometan s kvalitou na úrovni běžného zemního plynu, který bude možné distribuovat ve standardní plynové soustavě.

Druhá etapa prací bude spočívat v rozšíření stanice o část schopnou zpracovávat živočišný odpad. "Pokud vyjdou plány a časové harmonogramy, tak by druhá etapa měla být na konci roku 2025, to znamená v roce 2026 spuštění v nové, upravené formě," řekl Pajk.

V minulosti město plánovalo stavbu nové bioplynové stanice v areálu spalovny odpadu v Malešicích. Podle Plamínkové s tím magistrát již nepočítá a zaměří se na rozvoj areálu v Chrástu. V Malešicích by podle ní byla stavba zařízení komplikovaná kvůli odporu místních obyvatel, kterým se nelíbilo už vybudování kompostárny. Nová stanice by podle ní navíc vyšla na vyšší stovky milionů korun.

Město plánuje také spuštění bioplynové stanice v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově, která bude při čištění vody produkovaný bioplyn upravovat na využitelný biometan.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 8. 2022

Datum uveřejnění: 24.8.22

Poslední změna: 26.9.2022

