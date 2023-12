Praha dala za poslední dva roky 377 milionů korun na klimatické projekty

Praha 5. prosince (ČTK) - Praha se svými městskými částmi a organizacemi loni a letos uskutečnila 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které reagovaly na klimatickou změnu. ČTK to v tiskové zprávě sdělil mluvčí města Vít Hofman. Projekty se týkaly výsadby a úprav zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, instalace vodních prvků v ulicích nebo protipovodňových opatření. Město v roce 2021 schválilo takzvaný klimatický plán, podle kterého chce do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli.

Foto: PicturesofMoney@Flickr.com



"Do realizace projektů se zapojilo 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a tři odbory pražského magistrátu," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti).



Již uskutečněné projekty se podle informací města týkaly zejména zeleně, lepšího zadržování dešťové vody, instalace mlžítek, pítek a dalších vodních prvků nebo budování protipovodňových opatření. Takzvaný zásobník plánovaných projektů adaptace na klimatickou změnu nyní podle Hofmana obsahuje 324 projektů a 93 záměrů v hodnotě více než 12 miliard korun, jejich financování se město pokouší zajistit i z různých dotačních programů státu či EU.



Součástí dříve schváleného klimatického plánu je 69 velkých opatření na zlepšení životního prostředí a ochranu klimatu. Mezi nimi je mimo jiné přestavba bioplynové stanice, kterou metropole loni koupila ve středočeském Chrástu u Poříčan. Bude zpracovávat a využívat nejen bioodpad, ale veškerý odpad z gastronomie. Do plánu patří také osazování městských budov fotovoltaickými panely, zlepšení třídění odpadu, budování nabíječek pro elektromobily nebo využití zbytkového tepla z odpadních vod pro vytápění. Cílem je do roku 2030 snížit emisí oxidu uhličitého v metropoli o 45 procent.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 12. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 5.12.23

Poslední změna: 5.12.2023

Počet shlédnutí: 0