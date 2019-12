Praha chce postavit bioplynovou stanici, možná bude v Malešicích

Praha 25. března (ČTK) - Praha chce postavit bioplynovou stanici na zpracování bioodpadu a odpadu z restaurací. Důvodem je jeho vysoký podíl ve směsném odpadu. Stanice by mohla být v Malešicích a měla by produkovat stlačený plyn pro pohon vozidel a také elektrickou energii. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Biostanici postaví a bude provozovat městská firma Pražské služby (PSAS). V loňském roce svozové firmy odvezly v Praze z kontejnerů a popelnic na směsný odpad 264.234 tun odpadu.

"Ne všechny komodity jsou dnes dostatečně separovány a jednou z nich je bioodpad a gastroodpad. Ve směsném odpadu ho může být až 40 procent. Tyto složky v sobě skrývají velký energetický potenciál," řekl Hlubuček.

Ve stanici by končil jak bioodpad, tak odpady z restaurací a jídelen, prošlé potraviny ze supermarketů nebo bioodpad vytříděný Pražany. Stanice by spolu s plynem a elektřinou produkovala organickou hmotu a živiny, které se mohou stát biohnojivem. Stlačený plyn CNG by využívaly například autobusy MHD nebo svozová auta PSAS. "Bude záležet na tom, kolik CNG stanice vyprodukuje," řekl Hlubuček.

PSAS si nyní nechávají vypracovat studii, která ukáže, kde by mohla bioplynová stanice stát, jak bude fungovat a na kolik vyjde. "Je to prvotní fáze, kdy budeme zkoumat jakou technologii zvolit nebo jakou lokalitu," řekl ředitel firmy Patrik Roman. Podle něj má PSAS nyní 147 vozidel poháněných CNG a po vybudování by na plyn jezdily všechny vozy podniku.

Hlubuček na dotaz ČTK řekl, že by stanice mohla stát u malešické spalovny, které pro ni vlastní vhodné pozemky. Náklady se podle náměstka budou pohybovat v řádu stovek milionů korun.

Lidé mají možnost objednat si kontejnery na kompost, které jednou za 14 dní PSAS vyváží. Nádoby jsou uzpůsobeny tak, aby byl biodpad provzdušněný a aby byla z odpadu odvedena vlhkost. Za uplynulých sedm let bylo svezeno celkem 47.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Nejvíce to bylo v roce 2017, kdy v hnědých popelnicích skončilo 8000 tun bioodpadu.

