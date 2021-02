Praha chce dát stovky milionů do energetických úspor ve školách

Praha 1. února (ČTK) - Hlavní město chce letos investovat zhruba 300 milionů korun do energetických úspor ve školských budovách. Až polovina nákladů by měla jít z evropského programu Životní prostředí. Další peníze by město mohlo v budoucnu získat i z jiných fondů. Novinářům to po dnešním jednání rady hlavního města řekl radní pro školství Vít Šimral (Piráti). Radní podle něj schválili žádosti pro asi 40 budov, letos by se počet měl zvýšit na 80 až 100. Podobné projekty město již uskutečňuje.

Město má podle Šimrala asi 400 školských budov. "Do úspor hodláme jenom v letošním roce investovat kolem 300 milionů korun a v těch letech dalších podobně vysoké stovky milionů," řekl radní. Dodal, že město chce v budoucnu snižovat emise CO2, k čemuž přijalo závazek, a že k tomu mohou významně přispět právě úspory na městském majetku.

Radní dnes schválili projekty pro dalších sedm budov, žádosti začali schvalovat už loni. Informace o tom, zda školy peníze obdrží, by měly být v případě dnes schválených žádostí známy v polovině letošního roku. Posuzovat je bude ministerstvo životního prostředí. Poskytnutá podpora je 30 až 50 procent podle typu projektu.

Projekty ve školských budovách se podle radního týkají budování fotovoltaických panelů na střechách či jiných obnovitelných zdrojů energie, zateplení a také systémů tzv. rekuperace, které slouží k zachování tepla v budově při větrání. Ze zhruba 400 školských budov se k obdobným úpravám podle Šimrala hodí zhruba polovina. Kromě evropského programu Životní prostředí plánuje vedení metropole využít i evropský Modernizační fond a další strukturální fondy navázané na New Green Deal (Zelenou dohodou pro Evropu).

Šimral ČTK dále sdělil, že nejde o první projekty podobného typu. Od roku 2018 podle něj město s využitím evropských peněz připravuje projekty přeměn vybraných škol na tzv. inteligentní budovy. "V roce 2020 a v roce 2021 bude vynaloženo celkem 540 milionů korun na tři objekty. Z toho budova Střední školy - Centrum odborné přípravy technickohospodářské v Českobrodské ulici je již v realizaci za 300 milionů korun," vysvětlil radní. Doplnil, že u zbylých dvou škol by se mělo začít letos.

Pražské zastupitelstvo předloni přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO 2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město tzv. bezuhlíkové. K tomu má napomoci podpora udržitelných druhů dopravy, výsadba zeleně či právě energetické úspory ve veřejných budovách.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 2. 2021

