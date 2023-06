Použitý kuchyňský olej lze odevzdat na vybraných pumpách v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem 31. května (ČTK) - Na vybraných čerpacích stanicích v Ústeckém kraji mohou lidé odevzdávat použitý kuchyňský olej. Slít ho musejí do speciálních plastových lahví, které po naplnění umístí do boxu u pumpy. Chemička Orlen Unipetrol následně zajistí svoz do rafinérie, kde se olej vyčistí a přemění v biopalivo. Výzkumný projekt technologie čištění a recyklace kuchyňských olejů potrvá do roku 2024. Následně by se takové biopalivo mohlo začít využívat komerčně. Novinářům to dnes řekli zástupci skupiny Orlen Unipetrol a České zemědělské univerzity.

Ilustrační foto: Archiv CZ Biom



V současnosti je sebraný olej přečišťován a prodáván dál k výrobě metylesteru známého pod zkratkou MEŘO. "My jsme připraveni využít přečištěné odpadní oleje k výrobě bezkyslíkatého vysokocetanového biopaliva známého pod zkratkou HVO, tj. hydrodeoxygenovaný rostlinný olej. Takto vzniklé biopalivo má lepší stabilitu než klasické MEŘO a vyšší cetanové číslo než motorová nafta. Při jeho výrobě i spalování navíc vzniká méně emisí oxidu uhličitého," uvedl Jiří Hájek, ředitel a předseda představenstva výzkumně vzdělávacího centra Orlen UniCRE.

Pilotní projekt spustila chemička s odborníky z Českého vysokého učení technického a Českou zemědělskou univerzitou v roce 2021. "V rámci projektu jsme společně vytvořili dostupnou síť sběrných míst, jejíž ambicí je rozšíření po celém Česku. Chceme změnit přístup široké veřejnosti a přimět ji tak k dalšímu, systematickému sběru odpadu," uvedl Vladimír Hönig z katedry chemie České zemědělské univerzity. Každý člověk v ČR spotřebuje v průměru 18 kilogramů oleje ročně, uvedl.

Od začátku června mohou lidé odevzdávat olej na šesti čerpacích stanicích v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Litvínově a Mostě. "Předpokládáme, že do konce roku 2024 takto získáme pro výzkumné účely až 20 tun použitého kuchyňského oleje," uvedl Hájek. Podrobnosti k zapojení se do projektu najdou lidé na www.sbirejolej.cz.

Chemička je již nyní podle Hájka připravena zpracovat olej tak, že z něj nezůstane žádný odpad. Plastové lahve se budou mýt a vracet zpátky do oběhu. Připraveno jich je zhruba 20.000.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 31. 5. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 31.5.23

Poslední změna: 5.6.2023

Počet shlédnutí: 91