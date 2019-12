Poslanci chtějí měnit určení peněz z prodeje emisních povolenek

Praha 27. září (ČTK) - Sněmovna zřejmě schválí novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami, která kromě jiného zvyšuje pokuty za za přestupky týkající se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek. Někteří poslanci jejím prostřednictvím navrhují změnit určení peněz získaných z jejich prodeje. Mohly by směřovat například do postižených regionů nebo do dopravy. Předloha, která reaguje na změnu evropské směrnice, zavádí i další novinky, například modernizační fond. Fond má mimo jiné podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů.

Dva sněmovní výbory, hospodářský a pro životní prostředí, doporučily novelu schválit beze změny. Přesto se k ní sešly dvě desítky pozměňovacích návrhů.

Omluveného ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) dnes zastoupila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Řekla mimo jiné, že zákon dokázal nemožné, protože vytvořil kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. Kompromis podle ní vznikal těžce za náročných jednání. Vyjednaná rovnováha je křehká a pro výrazné změny v ní není prostor, uvedla.

Poslankyně ANO a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová navrhuje, aby polovina peněz získaných z dražeb emisních povolenek směřovala do regionů, kde tyto emise vznikly. Na podporu tohoto záměru, tedy aby se peníze z povolenek vracely do míst jejich vzniku, letos dokonce vznikla petice. "Pokud odejde 2,5 miliardy z Karlovarského kraje, tak by se mělo 2,5 miliardy do Karlovarského kraje vrátit," řekla poslankyně. Dohled nad penězi by podle ní mělo ministerstvo financí, které by schvalovalo jednotlivé projekty.

Součástí novely je i vznik takzvaného modernizačního fondu. Z prodeje povolenek by mohl v příštích deseti letech dostat zhruba 100 miliard korun. Mají se z něj investovat peníze například do snižování emisí nebo obnovitelných zdrojů energie. Poslanec ANO Jan Schiller navrhl, aby se při rozdělování peněz z fondu zvýhodňovaly projekty v regionech postižených těžbou uhlí. Jde o Ústecky, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. S obdobným návrhem, který by část výnosů pro tyto regiony přímo určil, přišli i Piráti. Chtějí navíc část peněz nasměrovat i do podpory bezemisních druhů dopravy.

Poslanec Pirátů Petr Třešnák navíc navrhuje, aby výnos z dražeb povolenek mohl směřovat i na podporu veřejné dopravy v elektrické trakci. Jan Zahradník (ODS) navrhuje, aby výnos z prodeje povolenek směřoval i na podporu kogenerační výroby elektřiny a tepla.

Nynější limit pokuty za přestupky u povolenek činí dva miliony korun, ale má se až zdesetinásobit. Ministerstvo uvádí, že při nákupu velkého množství povolenek se v současnosti firmám vyplatí spíš zaplatit pokutu než emise správně vykázat.

