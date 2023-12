Polovinu sídliště Letňany v Praze vytápí bioplyn ze skládek

Praha 4. prosince (ČTK) - Zhruba polovinu sídliště v pražských Letňanech vytápí kogenerační teplárna, která využívá potrubím přiváděný bioplyn ze skládek v Ďáblicích a Dolních Chabrech. Zařízení kromě tepla vyrábí také elektřinu, kterou prodává do distribuční sítě Pražské energetiky. Novinářům to dnes v teplárně v areálu Avia Letňany řekli zástupci firmy Tedom, která zařízení provozuje.

Foto: Prylarer@Pixabay.com



Při skládkování odpadů vzniká plyn s vysokým poměrem metanu, který je nutné spalovat. Ze skládky Ďáblice jej přivádí do areálu Avia Letňany asi tříkilometrový podzemní plynovod. Z Dolních Chaber pak vede do Ďáblic další asi dvoukilometrové potrubí. Plyn se poté spaluje s pomocí několika spalovacích motorů, které vyrábějí elektřinu a zbytkové teplo slouží s pomocí výměníku k ohřevu vody pro vytápění domácností.



Zařízení funguje podle zástupců firmy Tedom od roku 1998. Skládka Dolní Chabry již je uzavřená a skládka Ďáblice přijímá pouze omezené množství odpadu, i tak nicméně stále produkují bioplyn, byť se jeho množství postupně snižuje. Zařízení aktuálně používá tři motory na skládkový plyn a jeden nově instalovaný motor primárně učený na standardní zemní plyn. Kromě toho firma nedávno v areálu doplnila kontejner pro těžbu kryptoměn.



Hlavní výhodou systému je využití plynu, který by jinak přišel vniveč. Na skládkách by se stejně musel spalovat, protože jde o silný skleníkový plyn. Podle ředitele provozu zařízení Michala Tichého je výhodou využití klasických spalovacích motorů, které jsou osvědčenou a spolehlivou technologií s poměrně jednoduchou údržbou.



Podobná zařízení společnost podle ředitele Tedom Operation Lukáše Dobeše provozuje na 17 skládkách, například v Modlanech u Teplic, Chvaleticích na Pardubicku, v Ostravě nebo na jižní Moravě a v jižních Čechách. "Vzhledem k tomu, že se blíží konec skládkování a biologický odpad se u využívá jinak než dřív, tak v posledních letech se již nové projekty nedělají," řekl.



V podobných zařízeních se nicméně dají používat v podstatě jakákoliv paliva. Ředitel spolku COGEN Czech sdružujícího výrobce a provozovatele kogeneračních technologií uvedl, že v dnešní době je nejvíce využíváno uhlí, dále bioplyn a zemní plyn. Kogenerační zařízení se podle něj používají ve všech velikostech a výkonech od drobných jednotek v hotelech či větších domech až po velké v teplárnách. "Největší roli kogenerace nicméně vidíme právě v teplárenství," uvedl. Dodal, že s blížícím se koncem spalování uhlí nabízí kogenerace možnost lokální výroby elektřiny a tepla přímo v místě.



Kogenerace je způsob přeměny energie současně na dva produkty: elektrickou energii a zpravidla teplo s vysokou účinností. Proti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění, a šetří tak palivo i peníze potřebné na jeho nákup.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 12. 2023

Datum uveřejnění: 4.12.23

Poslední změna: 4.12.2023

