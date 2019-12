Politické strany vidí budoucnost Česka v jaderné a zelené energii

Praha 3. října (ČTK) - Politické strany, zastoupené nyní v Poslanecké sněmovně, vidí prakticky bez výjimky budoucnost české energetiky v jaderné energii a energii z obnovitelných zdrojů. Odklon od uhlí podle nich musí být pozvolný a musí respektovat především sociální aspekt. Zástupci stran se na tom shodli na dnešním semináři pořádaném Hospodářskou komorou ČR.

Při plánech na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech je podle politiků vhodné využít přístupu české veřejnosti, která ho z většiny podporuje, a také znalosti českých firem a odborníků.

Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a místopředsedy SPD Radima Fialy by se Česko mělo intenzivněji věnovat i vyjednávání podpory pro projekt v Bruselu. Právě získání nejrůznějších souhlasů EU může být podle obou jednou z nejsložitějších věcí na celé stavbě.

Stanjura uvedl, že občanští demokraté pro plynulejší postup navrhují, aby vznikl speciální zákon o stavbě jaderného bloku. Podle něj už existuje například ve Finsku. Nápad podpořil také poslanec a energetický expert vládního hnutí ANO Pavel Pustějovský a komunista Leo Luzar.

Jadernou energetiku jako důležitou část budoucího českého energetického mixu zmiňovali během svých komentářů všichni zúčastnění. Z dalších stran zastupoval ČSSD Petr Dolínek, komunisty Leo Luzar, STAN Petr Pávek a Piráty Petr Třešnák.

Třešňák mino jiné uvedl, že uvítal zprávu z minulého týdne, kdy polostátní společnost ČEZ oznámila, že bude s americkou společností NuScale rozvíjet malé modulární jaderné reaktory. Luzar oponoval, že považuje za nešťastné, pokud by Česko na tyto zdroje, které jsou zatím až na výjimky ve fázi vývoje, čekalo.

U obnovitelných zdrojů se politici shodli, že jejich budoucí rozvoj musí být podporován s rozmyslem tak, aby se neopakoval solární boom z přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.10.2019

Datum uveřejnění: 3. října 2019

