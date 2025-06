Politici se v debatě shodli na podpoře zemědělství, liší se v přístupu k dotacím

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) 19. června (ČTK) - Politici ze čtyř různých stran a hnutí - KDU-ČSL, ANO, STAN A Stačilo! - se dnes na debatě ve Větrném Jeníkově shodli na potřebě udržitelného a konkurenceschopného zemědělství, rozcházejí se ale v přístupech, jak k němu dojít. Názorové rozdíly se během dnešní předvolební diskuse Zemědělského svazu ČR se zástupci politických stran o budoucnosti českého zemědělství ukázaly například v přístupu k dotacím či k roli státu. Zatímco současná vláda s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) směřovala část podpory prostřednictvím redistributivní platby malým zemědělcům, členka zemědělského výboru Sněmovny Margita Balaštíková z ANO prosazuje ukončit rozdělení mezi velké a malé zemědělce a zdůrazňovala nutnost stabilního a předvídatelného dotačního systému. Shoda naopak panovala na nutnosti posílit zpracování produkce v Česku, a s tím i zvýšit přidanou hodnotu, politici se shodli i na podpoře družstev a živočišné výroby.

Foto: akaCJ@Flickr.com



"Zemědělství je prvním krokem k potravinové bezpečnosti, je strategickým sektorem a je potřeba s ním i tak nakládat. Chceme-li zůstat konkurenceschopní, musíme na to pamatovat při odstraňování překážek. Je potřeba řešit podporu směrem k zpracování zemědělských komodit u nás," řekl Výborný. Kromě toho by ministr podporu směřoval do živočišné výroby a citlivých komodit, jako jsou například ovoce a zelenina.



O to, aby se posílila živočišná výroba v Česku, stojí také hnutí Stačilo!, které zastupoval Daniel Sterzik. Navýšení živočišné výroby podporuje i Balaštíková. Sterzik by ale upravil systém podpor, aby byl přístupný všem a odvíjel se od výkonu produkce. "Není správné, když se vypíše dotační projekt a někdo na něj dosáhne a jiný ne," uvedl. Balaštíková upozorňovala na to, že dělení mezi větší a menší neodráží realitu. Ministerstvo podle ní musí podporovat všechny podniky bez ohledu na velikost. Balaštíková zároveň prosazuje stabilní dotační systém. "Aby zemědělci po čtyři roky dopředu věděli, jaké budou vypsané tituly a jaké částky v nich budou, aby mohli plánovat a investovat," dodala.



Naopak místopředseda sněmovního zemědělského výboru Tomáš Dubský (STAN) a Výborný vyjádřili podporu určitému zastropování dotací. Dubský v debatě připomněl také skupování podniků. "Jestli vstoupí do zemědělství velké firmy, které s prostředím a místem nemají nic společného, budeme mít velký problém," uvedl.



V debatě se objevil i spor ohledně pestrosti zemědělských podniků. Výborný i Dubský podporují pestrost v zemědělství, tedy kombinovat rostlinnou i živočišnou výrobu, případně doplňkově provozovat bioplynové stanice. Podle nich takový model zvyšuje odolnost podniků. Naproti tomu Balaštíková i Sterzik byli zdrženlivější. "Musíme si říct, v čem jsme úspěšní a to produkovat. Vrátit se k tomu, co jsme schopni vyprodukovat," řekla Balaštíková. Sterzik sice nechce podporovat nečinnost farmářů, na půdě by ale podle něj mělo být, co tam patří, ne moderní elektrárny.



Debata se vedla i o roli státu v řízení sektoru. Sterzik obhajoval silné zapojení státu, který by řídil zemědělství, naopak Dubský by ocenil, kdyby zemědělci sami přišli a řekli, jak by podle nich měl sektor vypadat. Balaštíková mluvila o jasně nastavené vizi, na kterou budou zemědělci moct reagovat. Rozšíření zpracovatelských kapacit by podpořila státem řízenými organizacemi, které zpracují to, co vyrobí prvovýroba.



Tisková zpráva ČTK 19. 9. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 19.6.25

Poslední změna: 23.6.2025

Počet shlédnutí: 83