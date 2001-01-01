biom.czzprávy z tiskuPolička na Svitavsku přeměňuje zemědělský areál na výrobnu dřeva a kompostárnu

Zprávy z tisku

Polička na Svitavsku přeměňuje zemědělský areál na výrobnu dřeva a kompostárnu

Polička (Svitavsko) 1. června (ČTK) - Město Polička na Svitavsku zřizuje za čtyři miliony korun výrobnu palivového dřeva a kompostárnu v opuštěném zemědělském areálu v Dolním Předměstí. Část zchátralého areálu ze 60. let minulého století získala soukromá firma, která tam postaví stavební halu. ČTK to řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).

 
Foto: creisi@Pixabay.com
 

Areál město získalo směnou pozemků. "Byl v dezolátním stavu, vstal z mrtvých. Po tolika letech to působilo opravdu nedůstojně a člověk se na to už ani nemohl dívat," řekl starosta.

Dva bývalé kravíny koupila stavební skupina Swietelsky. Staré budovy zbourala a plánuje místo nich vybudovat stavební halu. "Mají to v plánu dokončit do konce roku," řekl starosta.

Bývalou část areálu pro chov prasat město využilo pro výrobu palivového dříví. Objekt je konstrukčně v dobrém stavu, ale má ještě původní opláštění s obsahem azbestu, které bude muset stavební firma ekologicky zlikvidovat. Bude také potřeba udělat nové podlahy.

V další části areálu bude kompostárna. "Vzniká místo bývalého betonového hnojiště. Bude zpracovávat odpad ze zahrad a městskou zeleň," řekl starosta.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 6. 2026

 


Datum uveřejnění: 1.6.26
Poslední změna: 2.6.2026
Počet shlédnutí: 0