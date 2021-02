Podpora solárních elektráren možná klesne, podpořila to Sněmovna

Praha 27. ledna (ČTK) - Podpora pro solární elektrárny se možná sníží. Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní návrh, který snižuje podporu na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vnitřní výnosové procento (IRR) má činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta. Podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by to mohlo ročně ušetřit sedm až deset miliard korun. Rozhodnutí vlády už loni v dubnu kritizovala Solární asociace.

Foto: fabersam@Pixabay.com



Příspěvek státu podporovaným zdrojům energie (POZE) má letos činit stejně jako loni 27 miliard korun. Zbylou část z podpory zhruba 45 miliard, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé ve fakturách za elektřinu

Návrh novely schválila vláda loni na konci loňského dubna. K jejímu projednání se Sněmovna dostala až dnes. Poslanci ji do druhého čtení propustili hladce bez delších diskusí.

Podle Havlíčkova loňského vyjádření je podpora solárních elektráren neúměrně vysoká k tomu, nakolik se podílejí na výrobě elektřiny. Podpora pro fotovoltaické elektrárny ročně činí 29,2 miliardy korun, ale na celkové výrobě elektřiny se podílejí ze dvou procent.

Předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář vyjádřil už loni v dubnu nad rozhodnutím vlády snížit podporu až na uvedenou hodnotu rozhořčení. Vláda podle něj jednala na politickou objednávku, kterou chce zničit tisíce podnikatelů i domácností.

Vláda v návrhu rozhodla o změně podpory pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. U solární energetiky rozhodla o minimální možné podpoře, u ostatních zdrojů se drží mezi minimální a maximální hodnotou stanovenou EK.

U vodních, větrných a geotermálních elektráren stanovila vláda IRR sedm procent. Podpora pro výrobu elektřiny z biomasy bude 9,5 procenta, u bioplynu 10,6 procenta. U všech obnovitelných zdrojů bude vláda podporu vyplácet formou zeleného bonusu, kdy bude stát dorovnávat rozdíl mezi tržní a výkupní cenou elektřiny.

Návrh zákona obsahuje i řadu dalších změn. Podle ministerstva průmyslu má předloha zavést nástroje a opatření požadovaná Evropskou komisí, která přispějí k plnění nových cílů v obnovitelných zdrojích energie (OZE) do roku 2030.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 1. 2021

Datum uveřejnění: 27. ledna 2021

Poslední změna: 1. února 2021

