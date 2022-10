Podpora pro podporované zdroje by měla příští rok klesnout o více než polovinu

Praha 5. října (ČTK) - Státem vyplácená podpora pro takzvané podporované zdroje energie (POZE) by měla v příštím roce klesnout z letošních zhruba 46 miliard korun o více než polovinu. Mohou za to vysoké ceny elektřiny, které už samotné zajišťují návratnost většiny investic i bez jakékoliv další podpory. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Energetický regulační úřad (ERÚ). Úřad zároveň vydal také cenová rozhodnutí pro teplárenství a pro povinně vykupující a ceny spojené se zárukami původu.

Většina podpory podle Operátora trhu s elektřinou (OTE) loni tradičně mířila obnovitelným zdrojům energie, kterým bylo vyplaceno 40,8 miliardy korun, meziročně o 5,5 procenta méně. Solární elektrárny obdržely 27 miliard korun, bioplynové stanice přes sedm miliard korun, biomasa 3,4 miliardy korun, vodní elektrárny 2,2 miliardy korun a větrné zdroje přes jednu miliardu korun. Zbytek vyplacené podpory získaly zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), druhotné zdroje a teplo z obnovitelných zdrojů.

Příspěvek podporovaným zdrojům energie loni v Česku činil 43,2 miliardy korun, meziročně klesl o 2,1 miliardy korun. Vyplývá to z dat, které na webu zveřejnil Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 470 miliard korun. Stát loni na dotaci poskytl stejně jako v předchozích letech zhruba 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu. Na kolik peněz přesně budou mít tyto zdroje v daný rok nárok, není stanoveno dopředu, záleží vždy na objemu výroby.

"Historicky jde o první cenové rozhodnutí ERÚ pro podporované zdroje, kde většina zelených bonusů takto výrazně klesla. Kvůli vysokým cenám na trzích jejich provozovatelé získávají prodejem elektřiny tak vysoké prostředky, že na výdajích může výrazně ušetřit státní rozpočet. Z letošních plánovaných 46 miliard korun by objem státem vyplácených podpor, které mají prozatím notifikaci, měl v příštím roce klesnout o více než polovinu," řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Zhruba polovinu příspěvků na obnovitelné zdroje dosud platil stát, druhou polovinu odběratelé, za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny platili poplatek 599 korun. Stát v reakci na vysoké ceny energií od letošního října až do konce příštího roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, v příštím roce tak bude příspěvek hradit pouze státní kasa.

Někteří výrobci elektřiny se podle ERÚ brání, že jim úřad odebral právo na podporu, podle ERÚ to ale tak není. Cenové rozhodnutí platné pro rok 2023 pouze reflektuje současný stav na trhu. Ke snížení objemu prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu přispělo i ukončení podpor výrobnám, kterým skončila garantovaná patnáctiletá doba podpory. To se týká především fotovoltaických elektráren či výroben skládkových, kalových a důlních plynů, které byly uvedeny do provozu v roce 2007.

