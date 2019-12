Podíl obnovitelné energie v EU stoupl v roce 2017 na 17,5 pct

Brusel 12. února (ČTK) - Podíl obnovitelné energie na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii v roce 2017 vzrostl na 17,5 procenta. Meziročně se zvýšil o půl procentního bodu a ve srovnání s rokem 2004, z něhož jsou k dispozici první data, je více než dvojnásobný. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. Jedenácti členským státům včetně České republiky se už dokonce podařilo dosáhnout svých energetických cílů na rok 2020.

Záměrem Evropské unie je do roku 2020 získávat z obnovitelných zdrojů 20 procent konečné spotřeby energie. V roce 2030 už by to mělo být nejméně 32 procent.

Zdaleka nejvyšší podíl obnovitelné energie vykázalo Švédsko, na jeho energetickém mixu se podílela více než polovinou, respektive 54,5 procenta. Nejnižší podíl, a to 6,4 procenta, pak zaznamenalo Lucembursko. Nizozemsko bylo spolu s Francií nejdále od cíle pro rok 2020, který má každý členský stát stanoven vlastní.

V České republice činil v roce 2017 podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě 14,8 procenta, a byl tak nad 13procentním cílem stanoveným pro rok 2020. Míněna je takzvaná zelená elektřina získávaná z vody, slunce, větru nebo z tepelné energie zemského jádra. Konečná spotřeba energie ale zahrnuje i teplo a alternativní zdroje energie v dopravě, poznamenala agentura DPA.

