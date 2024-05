Podíl obnovitelné energie na vytápění a chlazení v ČR stoupl, je nad průměrem EU

Praha 11. května (ČTK) - Podíl obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení v Česku za posledních 20 let vzrostl z původních deseti procent na současných 26 procent. Česká republika se tím dostala mírně nad průměr EU. Nejvíce obnovitelných zdrojů v EU k topení a chlazení využívají Švédové, kde je to 69 procent. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.

Foto: Olivia Dimeco@Flickr.com



Podíl obnovitelných zdrojů roste i v případě výroby elektřiny. Loni ve světě činil rekordních 30,3 procenta, což bylo o 0,9 procentního bodu víc než v roce předchozím, uvedl v tomto týdnu institut Ember. Česko i přes aktuální nárůst výroby v obnovitelných zdrojích v porovnání s EU ale zaostává. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v ČR činí kolem 19 procent.



Na vytápění a chlazení se podíl obnovitelných zdrojů v ČR za 20 let zvýšil 2,5násobně. Průměrný podíl v EU je 25 procent, Česko je mírně nad ním. Spolu s tím v Česku klesl objem skleníkových plynů vypuštěných při vytápění domů a bytů, od roku 2010 o 19 procent.



Podíl obnovitelných zdrojů energie roste podle dat v celé Evropě. Největší zastoupení mají obnovitelné zdroje při vytápění a chlazení v severských zemích. Švédsko má podíl obnovitelných zdrojů na úrovni 69 procent, Estonsko 65 procent, Litva 61 procent, Finsko 58 procent. Ze zemí mimo EU vede Island s více než 80procentním podílem.



"Severské země mají dlouhou tradici a obrovskou výhodu ve využití energie z přírodních zdrojů, navíc k vytápění hojně využívají i biomasu. Oproti tomu vyspělé západoevropské země jsou stále do značné míry závislé na uhlí, zároveň se potýkají se starší bytovou zástavbou, která podobně jako v ČR potřebuje renovovat, zateplovat a využívat další prvky, které úniku tepla zabrání,“ uvedl Ondřej Boreš ze společnosti Velux. Pod desetiprocentní úrovní využití přírodních zdrojů jsou například Irsko, Nizozemí či Belgie.



Podíl obnovitelných zdrojů podle expertů dál poroste. Státy EU se v minulosti zavázaly, že na vytápění a chlazení vzroste mezi roky 2021 a 2025 minimálně o 0,8procentního bodu ročně a v dalších letech má tempo ještě zrychlit. Mezi roky 2026 a 2030 má být meziroční tempo růstu podílu 1,1 procentního bodu. Česko chce nárůst popohnat i dotačními programy například na zařízení obnovitelných zdrojů nebo renovace budov.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 5. 2024

Datum uveřejnění: 11.5.24

Poslední změna: 13.5.2024

