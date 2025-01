Počet zdrojů v soustavě loni stoupl o čtvrtinu, energetici zvýšili investice

Praha 14. ledna (ČTK) - Energetici v loňském roce připojili do elektrizačních sítí 44.633 nových zdrojů o výkonu 1008 megawattů (MW), což odpovídá přibližně jednomu jadernému bloku temelínské elektrárny. Celkově je jich nyní v soustavě více než 213.000, což je meziročně o čtvrtinu více a čtyřikrát více než před třemi lety. Provozovatelé sítí kvůli rostoucím nárokům na soustavu zvyšují investice, loni činily rekordních téměř 40 miliard korun, což je meziročně o 38 procent více. Na dnešní tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

"Decentralizace energetiky probíhá, což potvrzují i naše statistiky. Rok 2024 byl ve znamení pokračujícího zájmu o připojení nových zdrojů, ohromného množství nutných úprav systémů a rekordních investic," uvedl předseda Správní rady sdružení ČSRES Milan Hampl.



Drtivou většinu nových zdrojů tvořily fotovoltaické elektrárny. Energetici jich loni připojili do sítě přes 44.000 o celkovém výkonu 967 MW. Oproti předloňsku je to sice propad v počtu nových zdrojů z předloňských 82.000, instalovaný výkon je ovšem téměř stejný jako před rokem. Oproti minulosti totiž začínají ve výkonu převažovat velká zařízení.



Druhým nejčastěji připojeným obnovitelným zdrojem k elektrizační síti loni byla tepelná čerpadla. Ke konci loňského roku jich bylo celkem 253.448, meziročně o 27.000 více. Do celkových statistik nových zdrojů ovšem započítávány nejsou, protože jde o spotřebiče. Celkový tepelný výkon čerpadel narostl přibližně o 434 MW. Zaostává naopak výstavba větrných elektráren. Loni jich přibylo šest, celkově jich je 126. Jejich celkový instalovaný výkon je 371 MW, což je meziročně pouze o pět procent více. Stagnuje také rozvoj bioplynových stanic. Připojeno jich loni bylo devět, jejich celkový počet činí 554 a instalovaný výkon meziročně vzrostl z 350 na 358 MW. V loňském roce byly rovněž vybudovány v 25 lokalitách nové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Celkový instalovaný výkon kogeneračních jednotek se tak v roce 2024 zvýšil přibližně o 17 MW na 293 MW.



Sdružení upozornilo, že postupný odchod od velkých uhelných elektráren k menším ekologickým obnovitelným zdrojům je spojený se zvýšenými novými nároky na fungování elektroenergetických sítí. Provozovatelé sítí tak musí reagovat na desítky tisíc žádostí o připojení, nestabilní výrobu elektřiny a časté legislativní změny či s pomalé povolovací procesy. Loni proto navýšili investice do úprav a modernizace sítí na skoro 40 miliard korun. Předloni to bylo 29 miliard korun.



Podle Hampla je potřeba zvýšených investic zapříčiněna právě rostoucím počtem zdrojů v sítích a také stoupajícími náklady na práce. Do budoucna proto budou zvýšené náklady předmětem diskusí o dalším vývoji regulovaných cen, do kterých se zřejmě promítnou. Letos regulované ceny, které určuje Energetický regulační úřad, vzrostly o 1,4 procenta. Podle některých analytiků bude v příštích letech zapotřebí vyšší růst.



Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je důležité zavádění moderních technologií, které zajišťují vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou elektřiny. "Agregace, akumulace a flexibilita otevírají možnost přizpůsobit svou produkci a spotřebu aktuálním potřebám a podmínkám celé sítě nebo energetického trhu. Jde o nové nástroje, které nabídnou příležitost firmám na energii vydělat a lidem ušetřit," připomněl ministr novinky, které chystá v rámci aktuálně projednávané novely energetického zákona Lex OZE III.



Sdružení ČSRES tvoří provozovatel přenosové soustavy státní společnost ČEPS a provozovatelé distribučních sítí společnosti ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Dohromady provozují 253.000 kilometrů elektrického vedení.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 1. 2025

