Praha (22. listopadu 2016) – Dnes dopoledne začal v Praze středoevropský veletrh Czechbus 2016, který probíhá ve dnech 22. – 24. listopadu v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště Praha – Holešovice. Nikdy na tomto veletrhu v posledních letech nechyběly ani bezprašné autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), kterých jezdí dnes už více než tisíc v asi 50 ti českých městech. Nejmodernější CNG autobusy produkují o 95 procent méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o třetinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velice škodlivé. Jsou také méně hlučné, a to až o 70 procent.

Ročně se u nás registruje asi tisíc nových autobusů na všechna paliva. „Města u nás dnes dlouhodobě preferují ze všech alternativních paliv právě CNG jako nejvhodnější palivo pro městskou hromadnou dopravu. V současné době jezdí v České republice více než tisíc CNG autobusů, za poslední dva roky se jejich počet zdvojnásobil“ říká Jiří Šimek, člen Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

CNG má pro dopravní podniky nejlepší ekologické i ekonomické parametry. Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně až přes deset milionů korun. Kromě finančních úspor jsou ale CNG autobusy vhodné pro městskou hromadnou dopravu zejména proto, že jezdí mimořádně tiše. U motoru na CNG je spalování iniciované zapalovacími svíčkami a probíhá velmi jemně. „Nově nakupované CNG autobusy jsou většinou klimatizované, nízkopodlažní, produkují méně škodlivin a zejména jsou méně hlučné, a to o 50 procent vně vozidel a o 60 až 70 procent uvnitř autobusu,“ říká Jiří Šimek, člen Rady ČPS.

Autobus na CNG (MAN) dokonce získal světové prestižní ocenění Bus of the Year 2015. „Ve světě je pořizování CNG autobusů dnes běžnou záležitostí. Například v říjnu letošního roku si objednal Madrid, ve kterém jezdilo již více než 700 CNG autobusů, dalších 109 a městu Los Angeles bylo v listopadu dodáno 900 nových bezprašných CNG autobusů,“ říká Jiří Šimek z ČPS.

I u nás jdou nové CNG autobusy rychle na odbyt, tisícovka jich jezdí už asi v 50 ti českých městech. V oblasti Českotěšínska budou již od prosince tohoto roku jezdit autobusy jen na CNG. ČSAD Havířov také využívá co největší množství autobusů na CNG. Společnost nyní objednala dalších 39 nových autobusů na CNG a celkově tak bude v jejich regionu jezdit asi 150 autobusů poháněných CNG. Prvních nových CNG autobusů se už začátkem prosince dočkají lidé, kteří cestují z Českého Těšína do Karviné, Třince, Jablunkova nebo Frýdku-Místku. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou chce pořídit 17 bezbariérových autobusů do dvou let. Autobusy vyjdou na téměř čtyřiadevadesát milionů korun, peníze na ně chce společnost získat z dotací. V nejvytíženějších českých městech, jakými jsou například Ostrava nebo Brno, už autobusy na CNG nahradily významný podíl těch původních s klasickými naftovými motory. Právě Brno, také s pomocí evropských dotací na ekologickou dopravu, hodlá koupit v nejbližších letech dalších 60 autobusů na CNG za půl miliardy korun, už příští rok by mělo jezdit dalších 23.

Těchto 60 nových autobusů sníží Brnu množství emisí o 20 tun za rok. A tím bude mít Brno více než polovinu ze všech 300 autobusů jen na CNG. ČSAD Kladno také předložilo projekt na nákup 27 dalších autobusů na CNG. Kroměříž plánuje, že během následujících čtyř let vymění všech osm autobusů, které v současné době vlastní, právě za ty na CNG. Nákup nových ekologických autobusů na CNG chystá i Dopravní podnik Karlovy Vary a České Budějovice. Toto město v jižních Čechách v následujících letech plánuje pořídit s využitím programů Evropské unie celkem 24 vozů na CNG. Žádost o dotaci ve výši přes 160 milionů korun hodlá předložit už do konce listopadu. I město Tábor se již několik let cíleně orientuje na provoz autobusů městské dopravy na CNG, a také i vozidel komunálních.

O historii využití CNG v městě, a hlavně v autobusové linkové i městské dopravě bude hovořit ve středu 23. listopadu od 9:30 hod. tajemník Městského úřadu Tábor Lubomír Šrámek na veletrhu Czechbus. V jeho přednášce, v rámci doprovodného programu ve foyer Levého křídla Průmyslového paláce, se posluchači dozvědí i důležité ekonomické vyhodnocení, dozví se podrobně o ekologických pozitivech i plánech dalšího rozvoje.

Zdroj: Tisková zpráva Českého plynárenského svazu 22.11.2016

