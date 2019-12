Plzeňský Panasonic zahájil v Plzni výrobu tepelných čerpadel

Plzeň 10. října (ČTK) - Plzeňský Panasonic AVC Networks Czech, největší výrobce televizorů v ČR s 1600 zaměstnanci, zahájil v novém závodě výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Bude jimi zásobovat celou Evropu, kde dlouhodobě prudce roste poptávka po obnovitelných zdrojích energie a japonský koncern je tam dosud dovážel ze své malajské továrny. V Plzni byla otevřena jediná továrna na kompletní tepelná čerpadla Panasonic v Evropě, která zkrátí termíny dodávek.

Výrobní kapacita linky se bude postupně zvyšovat až na 40.000 čerpadel ročně, řekl při otevření nového provozu výkonný ředitel Panasonic Europe Laurent Abadie. První rok jich chce závod vyrobit až 20.000 kusů.

Panasonic využil volné prostory továrny, kterou má v Plzni od roku 1997, a v níž vyrábí kromě plazmových a LCD televizorů ještě Blu-Ray přehrávače, rekordéry a desky plošných spojů pro televizory. Výši investice do první linky na tepelná čerpadla, kde pracuje 30 zčásti nových zaměstnanců firma nezveřejnila, podle informací ČTK šlo o desítky milionů.

K první nové lince později přibude druhá. Střednědobý plán koncernu Panasonic počítá s tím, že se Plzeň stane jednou z hlavních továren na výrobu tepelných čerpadel Aquarea. Nový provoz dále počítá s produkcí jednotek na klimatizaci, chlazení a vytápění.

Podle Enriqua Vilamitjany, evropského generálního ředitele výroby zařízení na topení a chlazení, jimž se koncern věnuje přes 60 let, zaznamenává Panasonic meziroční nárůst poptávky po čerpadlech Aquarea o 15 procent, dvojciferné meziroční zvyšování prodeje už trvá deset let. "Teď máme jistotu, že se nám poptávku díky novému modernímu závodu podaří bez problémů uspokojit," uvedl.

Panasonic, který letos slaví 100. výročí založení, má po světě 91 dceřiných a 495 přidružených společností. Za loňský fiskální rok vykázal světový lídr v oblasti spotřební elektroniky a elektronických řešení pro bydlení a automobilový průmysl, čistý zisk téměř 62 miliardy eur (zhruba 1,6 bilionu Kč). Jeho divize Heating&Cooling vyrobila první klimatizační jednotku v roce 1958 a patří k lídrům světového trhu. Ročně produkuje přes 200 milionů kompresorů a produkty míří do 120 zemí světa na vytápění a klimatizaci rodinných domů, kanceláří, firem a průmyslových areálů.

Panasonic AVC Networks Czech Plzeň, který vyváží 99 procent výroby do celé Evropy a je největším exportérem v Plzeňském kraji, byl prvním silným a známým japonským investorem, který otevřel dveře do ČR dalším japonským firmám. Kromě Plzně má Panasonic v ČR výrobní závod v Pardubicích.

Podle Josefa Lébla z CzechInvestu působí v Česku 255 úspěšných japonských firem. Investovaly 3,8 miliardy dolarů (téměř 86 miliard Kč) a zaměstnávají 47.000 lidí. Z toho je 106 výrobních firem a tři výzkumné a vývojové, ostatní jsou servisní a obchodní. "Všichni se ptají, jak to, že je u nás nejvíce japonských firem ze všech zemí střední a východní Evropy. My říkáme, že nám to otevřel Panasonic," uvedl. Japonci jsou tak stále na druhém místě po německých investorech.

CzechInvest podle Petra Heczka schválil investicím v Panasonicu čtyřikrát investiční pobídky. Nová linka je ale nezískala. Panasonic slibuje, že s novou výrobou zavede v Plzni i výzkum a vývoj.

"Tohle je přesně to, co by měla dělat celá Česká republika. Měli bychom podporovat inovace, vědu a výzkum a měli bychom hlavně začít vyrábět více koncových výrobků. Zatím jde spíše o subdodávky, hlavně automobilovému průmyslu," řekl primátor Martin Zrzavecký. Podle primátora nová investice rázně odmítla dřívější obavy některých Plzeňanů, kteří tvrdili, že si Panasonic jen "odbydlí" daňové úlevy a odejde z Plzně.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12.10.2018

