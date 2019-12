Plzeňský kraj zahájí 1. října třetí vlnu dotací na výměnu kotlů

Plzeň 24. září (ČTK) - Plzeňský kraj zahájí 1. října příjem žádostí o dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější zařízení. Obyvatelům rozdělí díky evropským dotacím 230 milionů korun, mírně více než ve druhé vlně, kde už zbývá vypořádat poslední desítky žadatelů. Kraj už ve dvou etapách uspokojil 4200 domácností a ve třetí, poslední vlně, která bude otevřená podle rychlosti čerpání až do 30. září 2020, by jich mělo být až 2300. Před spuštěním podpory, podle sčítání z roku 2011, bylo v kraji zhruba 40.000 domácností se starými nevyhovujícími kotli. ČTK to řekla radní Radka Trylčová (ODS).

Kvalitnější vytápění pomáhá hlavně v obcích v kotlinách. "Kromě 4200 vyměněných kotlů díky dotaci si lidé sami kupují moderní kotle, protože je stále více zajímá, čím topí. Samozřejmě tu visí i Damoklův meč, že budou muset vyměnit nejhorší zdroje na tuhá paliva (I. a II. emisní třídy) do 1. září 2022," uvedla. Podle vedoucího odboru životního prostředí Martina Plíhala jsou lokální topeniště spolu s dopravou stále největšími zdroji znečištění. "Emise polétavého prachu mají v kraji dokonce 75procentní podíl na vzniku (karcinogenního) benzopyrenu," uvedl. V Plzni je to méně, protože tam kvalitu ovzduší více poškozuje doprava.

Podporovány budou plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu a nejdražší tepelná čerpadla, která v první vlně tvořila v regionu 39 procent a ve druhé 52 procent. "To byl největší podíl ze všech krajů," uvedl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Lidé na ně mohou dostat až 120.000 Kč. Cena tepelného čerpadla, "nejzelenějšího" zdroje, je nejméně dvojnásobná. Maximální výše dotace u všech druhů vytápění nesmí překročit 80 procent nákladů. Nejmenší podporu do 95.000 Kč dostanou plynové kotle. Ve 40 městech a obcích s vyšším znečištěním mohou lidé k podpoře získat ještě bonus 7500 Kč.

Žádosti se budou podávat od 1. října od 08:00 výhradně elektronicky přes aplikaci e-dotace. Kraj už pořádal v obcích semináře, nově má na svém webu videonávod. První vlna v regionu, vyhlášená v lednu 2016, byla rozdělena na dvě části. V obou byly peníze vyčerpány za pár hodin. Kraj rozdělil 246 milionů Kč. Druhou vlnu s alokací 224 milionů Kč vyhlásil 30. října 2017 a občané podávali žádosti do února 2018.

Cílem ministerstva, které dá do všech krajů celkem devět miliard korun, je vyměnit v ČR do konce roku 2020 až 100.000 nevyhovujících kotlů, tedy asi čtvrtinu. To má zajistit skokové zlepšení ovzduší. "Do konce roku musíme prezentovat Evropské komisi ve vybraných oblastech výsledky měření, které mají reflektovat výměnu zdrojů," řekl Kříž. Jejich aktuální evidence v ČR bude do konce roku 2020, kdy musí mít všechny kotle revizi. ČR bude usilovat o pokračování dotací na výměnu kotlů, případně starých kamen, v novém plánovacím období EU do roku 2027. "O novém operačním programu začneme vyjednávat začátkem roku 2020. Komise chce téma kvality ovzduší řešit," dodal. EK podle Kříže hodnotí český program velmi pozitivně, protože je díky krajské administraci rychlý a v EU výjimečný. Zájem o něj mají například Polsko a Rumunsko.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24.9.2019

Datum uveřejnění: 24. září 2019

Poslední změna: 24. září 2019

