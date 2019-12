Plzeňský kraj vyhlásí v září druhou vlnu dotací na výměnu kotlů

Plzeň 19. července (ČTK) - Dalších zhruba 2400 starých kotlů na tuhá paliva mohou za ekologičtější zařízení vyměnit obyvatelé Plzeňského kraje díky dotacím EU. Druhou vlnu kotlíkových dotací vyhlásí kraj v září a majitelé rodinných domů se mohou hlásit do 30. října, dokdy lze vyčerpat 231,6 milionu korun. Přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí schválila krajská rada. ČTK to dnes řekla radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová (ODS).

V první vlně kotlíkových dotací dostal kraj 254,1 milionu korun a schváleno bylo 2149 žádostí. Největší zájem byl o tepelná čerpadla, která představují 38 procent, kombinované kotle na uhlí a biomasu 26 procent, kotle na uhlí 14 procent, kondenzační plynové kotle 12 procent a kotlů na biomasu byla desetina.

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností, které se podílejí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek na území kraje. Fyzické osoby na nový zdroj dostanou až 85 procent nákladů, maximálně 150.000 Kč. "Podle přidělené alokace by mělo být do konce roku 2019 vyměněno 2412 kotlů," řekla radní. Kraj nyní připravuje na září a říjen semináře pro obce a občany.

Do roku 2020 bude vyhlášena ještě jedna vlna kotlíkových dotací. Za šest let by mohli obyvatelé Plzeňského kraje ve třech vlnách vyměnit asi 6000 starých kotlů. Před spuštěním podpory jich bylo v kraji zhruba 40.000. Cílem ministerstva životního prostředí, podle něhož půjde do všech krajů celkem devět miliard korun, je vyměnit v ČR do roku 2020 až 100.000 nevyhovujících kotlů, tedy asi čtvrtinu. Má to zajistit skokové zlepšení ovzduší. Nový zákon o ovzduší umožnil od ledna kontroly lokálních topenišť přímo v domácnostech.

