Plzeňský Doosan dodá do Dánska kogenerační jednotku za stovky mil

Plzeň 22. listopadu (ČTK) - Doosan Škoda Power dodá do Kodaně kogenerační jednotku o výkonu 150 megawattů za stovky milionů korun. Zajistí také kompletní montáž strojovny včetně uvedení do provozu. Do plného provozu bude soustrojí v elektrárně Amagervaerket uvedeno za 31 měsíců, řekla dnes ČTK Margit Petříčková z plzeňských strojíren.

"Jmenovitý výkon parní turbíny s odběry páry pro vytápění velké oblasti v okolí Kodaně včetně hlavního města reprezentuje 150 megawattů, maximální výkon pro vytápění je 617 megawattů. Nový blok bude spalovat biomasu," uvedla. Zákazníkem je dánská energetická společnost HOFOR.

"Specifikem projektu je jeho komplexnost, jak co do rozsahu inženýringu, tak do rozsahu vlastní dodávky zařízení turbíny," uvedla Petříčková. Jde o kompletní zařízení strojovny, jejímž základem je kromě turbíny generátor, výměníky, olejový systém, napájecí nádrž, potrubí topné vody, kompletní kabeláž ve strojovně, ocelové konstrukce, mostový jeřáb, protipožární systém a osvětlení strojovny.

Doosan Škoda Power dokončuje v Dánsku, které je tradičním odběratelem teplárenských parních turbín z Plzně, projekt Lisbjerg s turbínou, jež umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny ve výši 38 MW elektrického výkonu a 66 MW tepelného výkonu. Od 70. let minulého století činí instalovaný výkon parních turbín Škoda v Dánsku 784 MW.

Doosan Škoda Power má téměř desetinový podíl na světovém trhu parních turbín. Loňské tržby podniku se 1400 lidmi, který je od konce roku 2009 členem jihokorejské skupiny, přesáhly podle mezinárodních účetních standardů IFRS osm miliard korun. Bylo to zhruba stejně jako v roce 2014. Zisk překročil miliardu korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.11.2016

