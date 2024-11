Plzeňská teplárenská zvýší od ledna cenu tepla v Plzni o 4,9 procenta

Plzeň 15. listopadu (ČTK) - Plzeňská teplárenská (PT), největší dodavatel tepla na západě Čech, zdraží od 1. ledna příštího roku teplo v Plzni o 4,9 procenta. Schválilo to představenstvo firmy, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Petra Siegerová. Letos v lednu se cena tepla obyvatelům města zvedla o 28,3 procenta na 818,72 Kč/GJ s dvanáctiprocentní daní.

Plzeňskou teplárenskou ze 65 procent vlastní město Plzeň a zbytek drží skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského.



"Zůstáváme v čele tepláren s nejnižšími cenami tepla v ČR," uvedl generální ředitel plzeňské teplárny Václav Pašek.



Podle mluvčí se obyvatelům města, napojeným na centrální zdroj tepla, zvýší náklady na vytápění a dodávku teplé vody pro běžnou čtyřčlennou domácnost s roční spotřebou 25 GJ zhruba o 70 korun za měsíc.



Plzeňská teplárenská dodává teplo do více než 56.000 plzeňských domácností, což představuje přibližně 115.000 lidí z celkového počtu 180.000 obyvatel Plzně. Současně dodává teplo do škol, školek, zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení a plzeňských firem.



Podnik, který produkuje teplo a elektřinu z uhlí, biomasy a odpadu, prodal v uplynulé topné sezoně téměř o pět procent méně tepla než v předchozí. Topná sezona byla podle Paška zatím nejteplejší za celou dobu měření v plzeňské teplárně. Podle Teplárenského sdružení ČR byla zima 2023/2024 nejteplejší za posledních 60 let.



Podle webu firmy bylo loni v Plzni naměřeno průměrných 11,7 stupně Celsia, což je nejvíce za 30 let od vzniku akciové společnosti. Meziročně se teplota zvedla o 0,6 stupně a proti roku 2021 o 1,8 stupně Celsia.



Začátek topné sezony 2023/2024 se podle mluvčí poprvé posunul na říjen. Firma začala topit 6. října 2023. Teplárna díky teplému počasí přerušila letos vytápění v krajském městě 23. května. Podle vyhlášky ministerstva průmyslu končí topná sezona 31. května. Pokud ale průměrná teplota vystoupí tři dny po sobě nad 13 stupňů a nelze čekat pokles, mohou teplárny zastavit dodávky tepla i před tímto datem.



