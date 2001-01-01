Zprávy z tisku
Plzeňská teplárenská zvýší od ledna cenu tepla v Plzni o 4,5 procenta
Plzeň 18. listopadu (ČTK) - Společnost Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, zdraží od 1. ledna příštího roku teplo v Plzni průměrně o 4,5 procenta na 897,50 koruny za gigajoule (GJ) s DPH. Schválilo to dnes představenstvo, řekla ČTK mluvčí firmy Petra Siegerová. Letos v lednu se cena tepla obyvatelům města zvedla o 4,9 procenta na 858,82 Kč/GJ s daní. Plzeňskou teplárenskou ze 65 procent vlastní město Plzeň, zbytek drží skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
"Zůstáváme tak v čele tepláren s nejnižšími cenami tepla v ČR," uvedl dnes generální ředitel plzeňské teplárny Václav Pašek. Podle mluvčí se obyvatelům města, napojeným na centrální zdroj tepla, zvýší náklady na vytápění a dodávku teplé vody čtyřčlenné domácnosti v bytě s roční spotřebou 25 GJ asi o 80 Kč/měsíc.
Plzeňská teplárenská dodává teplo do více než 56.000 plzeňských domácností, což představuje přibližně 115.000 lidí z celkového počtu 180.000 obyvatel Plzně. Současně dodává teplo do škol, školek, zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení a plzeňských firem.
Podnik, který produkuje teplo a elektřinu z uhlí, biomasy a odpadu, zvýšil loni meziročně hrubý provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) o 3,5 procenta na 1,112 miliardy Kč. Utržil téměř pět miliard korun, stejně jako o rok dříve. Z toho 2,4 miliardy Kč zajistila elektřina a 1,9 miliardy korun teplo. Zbylé výnosy byly z likvidace odpadu a z ostatních služeb.
Plzeňská teplárenská, která trvale snižuje spotřebu uhlí, vyrábí už téměř polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu. Příští rok začne budovat dva nové paroplynové zdroje tepla a elektřiny zhruba za sedm miliard korun.
Firma letos zahájila topnou sezonu 24. září. Loni začala topit téměř o dva týdny dříve.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 11. 2025
Poslední změna: 18.11.2025
