Zprávy z tisku
Plzeňská teplárenská začala dnes ráno topit, o 13 dnů později než loni
Plzeň 24. září (ČTK) - Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, zahájila dnes ráno topnou sezonu. Loni začala topit téměř o dva týdny dříve. Důvodem jsou výrazný pokles venkovních teplot a předpokládané dešťové srážky, řekla dnes ČTK řekla Petra Siegerová, mluvčí firmy, která vytápí 56.000 domácností a většinu firem v Plzni.
Foto: Plzeňská teplárenská a.s.
"Od pondělního rána už jsme postupně z dispečinku začali dálkově spouštět výměníkové stanice a následně začali uvádět do provozu i výměníkové stanice ovládané místně. Dnes už je v provozu většina stanic," uvedl generální ředitel Václav Pašek.
Podle výrobního ředitele Jana Skřivánka technici teplárny prohlédli a opravili zařízení centrálních zdrojů, horkovodních rozvodů a předávacích stanic včetně teplovodních rozvodů. "Tak, abychom zajistili spolehlivé dodávky tepla až do května příštího roku," uvedl.
Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou ministerstva průmyslu z roku 2007. Otopné období je podle ní od 1. září do 31. května. Dodávka tepelné energie začne, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 stupňů pro následující den. Loni začala teplárna topit už 11. září a skončila 31. května. Dodávka tepla tak byla v Plzni meziročně o deset procent vyšší.
Teplárna dodává teplo do 56.000 domácností, což představuje asi 163.000 obyvatel Plzně z celkových 180.000. Zásobuje i firmy, školy, zařízení sociální péče a zdravotnická zařízení. Podnik, který vlastní většinově Plzeň a 35 procent patří skupině EPH Daniela Křetínského, zdražil od letošního ledna teplo o 4,9 procenta na 858,82 Kč/GJ s DPH. Přesto zůstal podle Paška mezi teplárnami s nejnižšími cenami v ČR. Za loňský rok výrazně překročil plánované finanční ukazatele. Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se meziročně zvýšil o 3,5 procenta na 1,112 miliardy Kč. Firma utržila téměř pět miliard korun, stejně jako o rok dříve. Z toho 2,4 miliardy Kč zajistila elektřina a 1,9 miliardy korun teplo. Zbylé výnosy šly z likvidace odpadu a z ostatních služeb.
Podnik, který trvale snižuje spotřebu uhlí, vyrábí už téměř polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu - z bezemisních paliv. Příští rok začne budovat dva nové paroplynové zdroje tepla a elektřiny za sedm miliard korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 9. 2025
Poslední změna: 25.9.2025
Počet shlédnutí: 0
Plzeňská teplárenská začala dnes ráno topit, o 13 dnů později než loni
Plzeň 24. září (ČTK) - Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, zahájila dnes ráno topnou sezonu. Loni začala topit téměř o dva týdny dříve. Důvodem jsou výrazný pokles venkovních teplot a předpokládané dešťové srážky, řekla dnes ČTK řekla Petra Siegerová, mluvčí firmy, která vytápí 56.000 domácností a většinu firem v Plzni.
"Od pondělního rána už jsme postupně z dispečinku začali dálkově spouštět výměníkové stanice a následně začali uvádět do provozu i výměníkové stanice ovládané místně. Dnes už je v provozu většina stanic," uvedl generální ředitel Václav Pašek.
Podle výrobního ředitele Jana Skřivánka technici teplárny prohlédli a opravili zařízení centrálních zdrojů, horkovodních rozvodů a předávacích stanic včetně teplovodních rozvodů. "Tak, abychom zajistili spolehlivé dodávky tepla až do května příštího roku," uvedl.
Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou ministerstva průmyslu z roku 2007. Otopné období je podle ní od 1. září do 31. května. Dodávka tepelné energie začne, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 stupňů pro následující den. Loni začala teplárna topit už 11. září a skončila 31. května. Dodávka tepla tak byla v Plzni meziročně o deset procent vyšší.
Teplárna dodává teplo do 56.000 domácností, což představuje asi 163.000 obyvatel Plzně z celkových 180.000. Zásobuje i firmy, školy, zařízení sociální péče a zdravotnická zařízení. Podnik, který vlastní většinově Plzeň a 35 procent patří skupině EPH Daniela Křetínského, zdražil od letošního ledna teplo o 4,9 procenta na 858,82 Kč/GJ s DPH. Přesto zůstal podle Paška mezi teplárnami s nejnižšími cenami v ČR. Za loňský rok výrazně překročil plánované finanční ukazatele. Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se meziročně zvýšil o 3,5 procenta na 1,112 miliardy Kč. Firma utržila téměř pět miliard korun, stejně jako o rok dříve. Z toho 2,4 miliardy Kč zajistila elektřina a 1,9 miliardy korun teplo. Zbylé výnosy šly z likvidace odpadu a z ostatních služeb.
Podnik, který trvale snižuje spotřebu uhlí, vyrábí už téměř polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu - z bezemisních paliv. Příští rok začne budovat dva nové paroplynové zdroje tepla a elektřiny za sedm miliard korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 9. 2025
Poslední změna: 25.9.2025
Počet shlédnutí: 0