Plzeňská teplárenská prodala v sezoně více tepla proti plánu, byl chladný leden
Plzeň 1. května (ČTK) - Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, prodala zatím v topné sezoně 2025/26 přes 2910 terajoule tepla. Proti plánu jde o zvýšení o 3,2 procenta, hlavně v souvislosti se silným ochlazením v lednu. ČTK to řekla Petra Siegerová, mluvčí podniku, který většinově vlastní město a 35 procent drží skupina EPH Daniela Křetínského.
Teplárna trvale snižuje spotřebu uhlí, vyrábí nyní asi polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu. Letos zahájí stavbu dvou paroplynových zdrojů.
"Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,46 stupně Celsia a od plánované se odchylovala o jeden stupeň, kromě ledna, kdy byl rozdíl čtyři stupně," uvedla mluvčí. V sezoně 2024/25 byla průměrná teplota od září do května 7,89 stupně. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,39 stupně, o rok dříve byl 1,70 stupně. Letošní únor byl naopak meziročně o 2,6 stupně teplejší, průměr teplot činil 3,43 stupně. Za březen byla průměrná teplota meziročně stejná - 6,22 stupně Celsia.
Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. "Topná sezona běží naplno. Výměníkové stanice reagují na vnější teplotu a když se otepluje, vypínají se. Zatím ale stále nejsme v režimu temperování," řekla mluvčí.
Podle Teplárenského sdružení ČR byla letošní topná sezona mírně intenzivnější než v předchozích letech. Meziročně byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s 15letým průměrem o 3,2 procenta. Po prosinci, který byl meziročně teplotně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Únor byl pak teplejší.
Počet vytápěných domácností v Plzni vzrostl ke 30. dubnu o 161 na celkových 57.389. Počet odběrných míst se od ledna do března zvýšil o 11, za topnou sezonu o 24 na celkových 2983. Loni se připojilo 20 míst, tři se odpojila kvůli demolicím. Přibyly třeba bytové domy Krašovská A a B, Borská, Zelený trojúhelník E1 a E2, Papírna E a dále polyfunkční dům Kreuzmannova a atletický klub Škoda Plzeň.
Firmě klesl loni meziročně hrubý provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) o pět procent na 1,055 miliardy Kč. Obrat se snížil o 6,7 procenta na 4,4 miliardy Kč. Z toho 1,89 miliardy Kč zajistila elektřina a 2,1 Kč miliardy teplo, jehož prodeje meziročně posílily o devět procent. Podniku se daří připojovat nové odběratele, a to i díky ceně, která patří podle Siegerové k nejnižším v ČR. Teplárna zdražila od letošního 1. ledna teplo průměrně o 4,5 procenta na 897,50 koruny za gigajoule (GJ) s DPH. Mírně hůře je na tom podle mluvčí Hradec Králové (911 Kč/GJ), České Budějovice (915 Kč/GJ), ale třeba Brno je na 1153,60 Kč/GJ a Praha na 1436,30 Kč.
Plzeňská teplárenská chce letos v polovině roku začít stavět první ze dvou paroplynových zdrojů tepla a elektřiny, které mají stát zhruba sedm miliard korun. Obě stavby zprovozní v roce 2029, o rok později chce ukončit spalování uhlí.
Teplárny v ČR procházejí postupnou transformací. Loni vyrobily 47 procent tepla z uhlí. Jeho podíl klesá, což by se mělo v příštích letech ještě zrychlit. Proces odklonu od uhlí je podle sdružení zhruba v polovině. Malé a střední firmy už přechod na nové zdroje téměř dokončily, postupně na ně navazují první projekty tepláren v krajských a statutárních městech.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 5. 2026
Poslední změna: 4.5.2026
