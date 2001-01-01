Zprávy z tisku
Plzeňská teplárenská měla loni zisk EBITDA přes 1 mld., meziročně o 5 pct nižší
Plzeň 21. dubna (ČTK) - Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, snížila loni hrubý provozní zisk EBITDA - před odečtením úroků, daní a odpisů - o pět procent na 1,055 miliardy Kč. Loňský čistý zisk za rok přesáhl 556 milionů korun, v roce 2024 byl o 100 milionů Kč vyšší. Obrat se meziročně snížil o 6,7 procenta na 4,4 miliardy Kč. Z toho 1,89 miliardy zajistila elektřina a 2,1 miliardy korun teplo. Zbylé výnosy šly z likvidace odpadu a z ostatních služeb. ČTK to řekl Václav Pašek, generální ředitel podniku, který vlastní ze 65 procent město Plzeň a zbytek akcií drží skupina EPH.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
"Meziročně zisk sice poklesl, ale přesto jsme výrazně překročili plánované finanční ukazatele, třeba EBITDA měla být dle plánu 770 milionů korun. Vzhledem k tomu, co se na trhu děje, jsme spokojení," uvedl Pašek.
Pokles v tržbách je dán téměř čtvrtinovým propadem v prodeji i v cenách elektřiny a to o 517 milionů Kč. "Hlavně ve službách výkonové rovnováhy poptávka i ceny klesají. Zdrojů, které jsou schopny tyto dodávky zajistit, už je hodně, a hlavně přenosové systémy už umí lepší regulaci než dříve. Trend bude pokračovat s nově připojovanými bateriovými úložišti," řekl Pašek.
Tržby z prodeje tepla, ale i chladu - například průmyslové chlazení v podnicích - naopak vzrostly meziročně o devět procent. Firmě se daří připojovat nové odběratele, a to i díky ceně, která je podle Paška nejnižší z tepláren ve velkých městech ČR.
"Dříve tu vyrostlo 300 až 500 bytů za rok, teď se blížíme k 1000 bytům. Jsou tu velké projekty Na Chmelnicích, Kasárna Slovany, Nová Papírna, Krašovská, Hrádecká a hodně malých," řekl ředitel. Rozvoj je největší po Praze, což je podle něj dáno polohou města, které je blízko dálnice, Západu i Praze.
Podnik loni prodloužil délku tepelné sítě o dva kilometry na 553 km. Počet velkých odběrných míst mu vzrostl o 17 téměř na 3000. Do rozvoje a obnovy sítě investoval v roce 2025 asi 107 milionů Kč.
Firma loni spálila téměř 390.000 tun biomasy, což je obdobný objem jako v roce 2024. "Uhlí jsme spálili významně méně - 355.000 tun, meziročně je to pokles o 50.000 tun. Tím jsme šetřili emisní povolenky," řekl ředitel. Za povolenky na rok 2025 podnik zaplatil 667 milionů korun, což bylo proti předchozímu roku o 13 procent méně.
Letošní plán v zisku EBITDA je mírně přes 800 milionů Kč. "Po třech měsících jsme v rámci očekávaného hospodaření mírně nad plánem," řekl Pašek. I když cena plynu se vinou války na Blízkém východě víc než zdvojnásobila, podle něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že by podnik musel příští rok výrazně zdražovat teplo. "V našich hlavních palivech - uhlí a biomase, by se vlivem tohoto konfliktu nic zásadního nemělo dít. Na uhlí máme dlouhodobé smlouvy. Do roku 2030 bychom s uhlím chtěli skončit a smlouvy k tomu směřujeme," dodal.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
Plzeňská teplárenská měla loni zisk EBITDA přes 1 mld., meziročně o 5 pct nižší
Plzeň 21. dubna (ČTK) - Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, snížila loni hrubý provozní zisk EBITDA - před odečtením úroků, daní a odpisů - o pět procent na 1,055 miliardy Kč. Loňský čistý zisk za rok přesáhl 556 milionů korun, v roce 2024 byl o 100 milionů Kč vyšší. Obrat se meziročně snížil o 6,7 procenta na 4,4 miliardy Kč. Z toho 1,89 miliardy zajistila elektřina a 2,1 miliardy korun teplo. Zbylé výnosy šly z likvidace odpadu a z ostatních služeb. ČTK to řekl Václav Pašek, generální ředitel podniku, který vlastní ze 65 procent město Plzeň a zbytek akcií drží skupina EPH.
"Meziročně zisk sice poklesl, ale přesto jsme výrazně překročili plánované finanční ukazatele, třeba EBITDA měla být dle plánu 770 milionů korun. Vzhledem k tomu, co se na trhu děje, jsme spokojení," uvedl Pašek.
Pokles v tržbách je dán téměř čtvrtinovým propadem v prodeji i v cenách elektřiny a to o 517 milionů Kč. "Hlavně ve službách výkonové rovnováhy poptávka i ceny klesají. Zdrojů, které jsou schopny tyto dodávky zajistit, už je hodně, a hlavně přenosové systémy už umí lepší regulaci než dříve. Trend bude pokračovat s nově připojovanými bateriovými úložišti," řekl Pašek.
Tržby z prodeje tepla, ale i chladu - například průmyslové chlazení v podnicích - naopak vzrostly meziročně o devět procent. Firmě se daří připojovat nové odběratele, a to i díky ceně, která je podle Paška nejnižší z tepláren ve velkých městech ČR.
"Dříve tu vyrostlo 300 až 500 bytů za rok, teď se blížíme k 1000 bytům. Jsou tu velké projekty Na Chmelnicích, Kasárna Slovany, Nová Papírna, Krašovská, Hrádecká a hodně malých," řekl ředitel. Rozvoj je největší po Praze, což je podle něj dáno polohou města, které je blízko dálnice, Západu i Praze.
Podnik loni prodloužil délku tepelné sítě o dva kilometry na 553 km. Počet velkých odběrných míst mu vzrostl o 17 téměř na 3000. Do rozvoje a obnovy sítě investoval v roce 2025 asi 107 milionů Kč.
Firma loni spálila téměř 390.000 tun biomasy, což je obdobný objem jako v roce 2024. "Uhlí jsme spálili významně méně - 355.000 tun, meziročně je to pokles o 50.000 tun. Tím jsme šetřili emisní povolenky," řekl ředitel. Za povolenky na rok 2025 podnik zaplatil 667 milionů korun, což bylo proti předchozímu roku o 13 procent méně.
Letošní plán v zisku EBITDA je mírně přes 800 milionů Kč. "Po třech měsících jsme v rámci očekávaného hospodaření mírně nad plánem," řekl Pašek. I když cena plynu se vinou války na Blízkém východě víc než zdvojnásobila, podle něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že by podnik musel příští rok výrazně zdražovat teplo. "V našich hlavních palivech - uhlí a biomase, by se vlivem tohoto konfliktu nic zásadního nemělo dít. Na uhlí máme dlouhodobé smlouvy. Do roku 2030 bychom s uhlím chtěli skončit a smlouvy k tomu směřujeme," dodal.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
Počet shlédnutí: 0