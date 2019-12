Plzeň stabilizuje systém sběru odpadů,čistota města se má zlepšit

Plzeň 2. března (ČTK) - Nový automobil na úklid kolem popelnic, nosič kontejnerů na úklid černých skládek, nový sběrný dvůr, další nádoby na tříděný odpad a odpadkové koše zlepší letos čistotu města Plzně. Do konce roku 2019 bude síť sběru odpadů plně stabilizovaná, řekl ČTK Petr Baloun, prokurista městské firmy Čistá Plzeň, která se od září 2015 stará o komunální odpad, jehož produkce mírně roste.

Letos bude doplněno 838 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad za 3,5 milionu korun. Podle propočtů firmy se musí počet do dvou let zvýšit ve všech deseti obvodech města o 64 procent, ze současného objemu 69 milionů užitných litrů za rok na 113 milionu litrů. "Do roku 2019, kdy doplníme dalších 550 nádob, chceme mít síť saturovanou," uvedl Baloun. Nyní má firma na 854 stanovištích 3300 kontejnerů.

Výrazně poddimenzované jsou například Slovany, kde jsou v historické zástavbě nepostačující 240litrové nádoby s víkem. "Do budoucna bychom chtěli provozovat už jen nádoby 1100 litrů s výhodnějším horním výsypem, na což jsme vybaveni technikou. Jde o klasický kontejner, který ale není černý, ale žlutý," dodal prokurista.

Popeláři mají dva nové automobily na úklid kolem popelnic. Sami tato místa vyhledávají a uklízí nejdéle do 48 hodin. Firma to testuje v centrální oblasti, kde je nepořádek nejcitelnější. "Roční náklady se tak zvýšily o dva miliony korun, vše hradíme z úspor firmy," uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Čistá Plzeň od loňska přebírá od obvodů všech 1900 odpadkových košů. "Chceme do roku 2019 sjednotit dva typy, protože na území města je jich dnes až 25, což prodražuje údržbu," uvedl. Nové koše jsou až o čtvrtinu objemnější. Loni vyměnila 917 košů.

Firma připravuje stavbu nového sběrného dvora v lokalitě Na Bořích na Slovanech. Obvod s téměř 35.000 obyvateli ho dosud nemá, lidé tak přetěžují kapacitu dvorů na Doubravce a Borech. "Náklady by se měly pohybovat kolem 25 milionů korun, podali jsme žádost o dotaci," uvedl Šindelář. Další dva sběrné dvory na Skvrňanech a na Borech chce firma příští rok modernizovat a doplnit nájezdovými rampami. Město na ně vydá mezi 40 až 50 miliony Kč.

Od ledna se zvýšila kapacita sběru biologicky rozložitelného odpadu o 12 procent. Plzeň se rozdělila na červenou zónu s 240litrovými nádobami a zelenou zónu, kam kvůli přetěžování zajíždí pracovníci firmy s kontejnery v přesný čas a dohlížejí na čistotu odpadu. Zavedla i pět pevných sběrných míst ovíraných dvakrát v týdnu. Nový systém podle Šindeláře nezvýší provozní náklady společnosti.

Firma, která vozí veškerý směsný komunální odpad z černých popelnic do nové spalovny, loni uklidila 2147 černých skládek, jejichž počet ve městě podle Balouna zůstává konstantní. "Nepořádku v Plzni nepřibývá, přesto chceme služby dále zlepšovat," dodal.

