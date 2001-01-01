Zprávy z tisku
Plzeň rozšiřuje svoz bioodpadu, přibudou velkoobjemové kontejnery i svozy
Plzeň 28. ledna (ČTK) - Až téměř o 70 procent chce letos Plzeň meziročně zvýšit svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů. Kvalitní bioodpad chce město pro svoji loni otevřenou kompostárnu. Letos proto zvýší počty velkoobjemových kontejnerů na bioodpad na veřejných prostranstvích a zajistí jejich častější a rychlý vývoz, nabízí také lidem dotovaný individuální svoz bioodpadu. Z ulic naopak zmizí hnědé veřejně přístupné popelnice. Zkušenosti totiž ukazují, že lidé do nich špatně třídí. Byly v nich i igelity, sklo a domovní odpad, a nebylo tak možné jejich obsah kompostovat, takže končil jako ostatní komunální odpad, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě.
Foto: Archiv CZ Biom
Městská odpadová firma Čistá Plzeň předpokládá, že letos sveze z velkoobjemových kontejnerů ke zpracování do kompostárny až 14,85 milionu litrů čistého bioodpadu, loni to bylo 8,822 milionu litrů. "Dosud bylo měsíčně 36 vývozů velkoobjemových kontejnerů, nově jich bude minimálně 54," řekl první náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti), do jehož gesce spadá odpadové hospodaření.
Čistá Plzeň zvýší počet míst, kde jsou velkoobjemové kontejnery na bioodpad umístěny. Operativnější bude i jejich vyvážení po zaplnění. Dosud firma přistavovala kontejnery podle rozpisu na jeden den na 36 místech vždy jednou za dva týdny. Letos přibydou nová místa, někde se změní frekvence vývozu ze dvou týdnů na jeden. "Občané jsou na službu zvyklí, využívají ji a takto získaný bioodpad je dle našich zkušeností z minulých let čistý a může být bez problémů zpracován na kompostárně, proto tuto službu rozšiřujeme,“ řekl Bosák.
Kontejnery budou přistavené ve svozový den ve vegetačním období, tedy zhruba od desátého do 40. týdne od 10:00 do 18:00 a v létě do 20:00. Jsou k dispozici hlavně v místech s rodinnými domy se zahradami nebo v zahrádkářských koloniích, kde vzniká nejvíce bioodpadu.
Lidé si mohou objednat také přivezení a odvoz 240litrové nádoby na bioodpad. Služba je dotovaná městem. Cena svozu je 288 korun, Plzeňané ale zaplatí za jeden vývoz 109 korun, pronájem nádoby je zdarma. Biopopelnice si mohou objednat i sídlištní společenství vlastníků, musí je ale mít zabezpečené a mít tak přehled o tom, co do nich lidé odkládají.
Plzeň loni na konci října otevřela městskou kompostárnu za 25 milionů korun. Asfaltová plocha o rozloze 1,1 hektaru má ve zkušebním roce pojmout 2500 tun bioodpadu. Po testovacím provozu bude mít kompostárna kapacitu až 8000 tun a bude produkovat certifikovaný substrát pro městskou zeleň, zemědělce i občany.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 1. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
