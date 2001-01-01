biom.czzprávy z tiskuPlzeň nabízí zdarma hnědé popelnice na bioodpad, platí se jen za svoz

Plzeň 20. listopadu (ČTK) - Plzeň chce zvýšit kvalitu a efektivitu třídění biologicky rozložitelného odpadu. Domácnostem umožňuje, aby si u městské odpadové firmy bezplatně pronajaly popelnici na bioodpad. Lidé platí jen za svoz. Město počítá s tím, že z něj do budoucna zcela zmizí dosavadní volně přístupné hnědé popelnice, protože nejsou efektivní. Veškerý odpad z nich končí na skládce, protože lidé do nich vhazují i odpad, který tam nepatří, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).

 
Plzeň zjednodušila objednávkový systém na pronájem hnědých nádob pro domácnosti. Lidé si ji mohou nově objednat pomocí QR kódu. "Snažíme se, aby systém sběru bioodpadu fungoval efektivně, kvalitně a v souladu s potřebami Plzeňanů. Mohou si hnědou nádobu na bioodpad o objemu 240 litrů pronajmout bezplatně. Zaplatí pouze svozy. Cena svozu je 109 korun včetně DPH a občan si jej objedná podle potřeby, tedy podle toho, jak rychle danou nádobu naplní. Podmínkou je svoz minimálně jednou do roka," uvedl Bosák.

Zásadní pro nakládání s bioodpadem a jeho zpracování je to, co lidé do popelnice vyhodí. "Obsah hnědé nádoby není nijak tříděn a míří rovnou na naši nově vybudovanou kompostárnu. Pokud je tedy v hnědé popelnici to, co tam být nemá, dojde ke znehodnocení obsahu celého svozového vozidla a odpad nemůže být využit a končí na skládce," vysvětlil Bosák.

Plzeň na konci října otevřela městskou kompostárnu za 25 milionů korun. Asfaltová plocha o rozloze 1,1 hektaru pojme v prvním zkušebním roce 2500 tun bioodpadu. To odpovídá objemu, který ročně odeberou čtyři městské sběrné dvory a desítky velkoobjemových kontejnerů. Po testovacím provozu bude mít kompostárna kapacitu až 8000 tun a bude produkovat certifikovaný substrát pro městskou zeleň, zemědělce i občany.

Město chce proto udržet svážený bioodpad v kvalitě, kterou může pro kompostárnu využít. Do hnědých popelnic patří rozložitelný odpad rostlinného nebo živočišného původu, který vzniká především v domácnostech a zahradách. Jsou to například zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, posekaná tráva, listí či větve.

Do budoucna bude možné v Plzni kromě hnědých nádob objednaných přímo domácnostmi odkládat bioodpad pouze do velkokapacitních kontejnerů, přistavovaných sezonně na desítky míst ve městě.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 11. 2025

 


Datum uveřejnění: 20.11.25
Poslední změna: 24.11.2025
