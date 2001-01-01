Zprávy z tisku
Plzeň nabízí zdarma hnědé popelnice na bioodpad, platí se jen za svoz
Plzeň 20. listopadu (ČTK) - Plzeň chce zvýšit kvalitu a efektivitu třídění biologicky rozložitelného odpadu. Domácnostem umožňuje, aby si u městské odpadové firmy bezplatně pronajaly popelnici na bioodpad. Lidé platí jen za svoz. Město počítá s tím, že z něj do budoucna zcela zmizí dosavadní volně přístupné hnědé popelnice, protože nejsou efektivní. Veškerý odpad z nich končí na skládce, protože lidé do nich vhazují i odpad, který tam nepatří, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Plzeň zjednodušila objednávkový systém na pronájem hnědých nádob pro domácnosti. Lidé si ji mohou nově objednat pomocí QR kódu. "Snažíme se, aby systém sběru bioodpadu fungoval efektivně, kvalitně a v souladu s potřebami Plzeňanů. Mohou si hnědou nádobu na bioodpad o objemu 240 litrů pronajmout bezplatně. Zaplatí pouze svozy. Cena svozu je 109 korun včetně DPH a občan si jej objedná podle potřeby, tedy podle toho, jak rychle danou nádobu naplní. Podmínkou je svoz minimálně jednou do roka," uvedl Bosák.
Zásadní pro nakládání s bioodpadem a jeho zpracování je to, co lidé do popelnice vyhodí. "Obsah hnědé nádoby není nijak tříděn a míří rovnou na naši nově vybudovanou kompostárnu. Pokud je tedy v hnědé popelnici to, co tam být nemá, dojde ke znehodnocení obsahu celého svozového vozidla a odpad nemůže být využit a končí na skládce," vysvětlil Bosák.
Plzeň na konci října otevřela městskou kompostárnu za 25 milionů korun. Asfaltová plocha o rozloze 1,1 hektaru pojme v prvním zkušebním roce 2500 tun bioodpadu. To odpovídá objemu, který ročně odeberou čtyři městské sběrné dvory a desítky velkoobjemových kontejnerů. Po testovacím provozu bude mít kompostárna kapacitu až 8000 tun a bude produkovat certifikovaný substrát pro městskou zeleň, zemědělce i občany.
Město chce proto udržet svážený bioodpad v kvalitě, kterou může pro kompostárnu využít. Do hnědých popelnic patří rozložitelný odpad rostlinného nebo živočišného původu, který vzniká především v domácnostech a zahradách. Jsou to například zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, posekaná tráva, listí či větve.
Do budoucna bude možné v Plzni kromě hnědých nádob objednaných přímo domácnostmi odkládat bioodpad pouze do velkokapacitních kontejnerů, přistavovaných sezonně na desítky míst ve městě.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 11. 2025
Poslední změna: 24.11.2025
