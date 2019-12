Plzeň: Bez dotací na energii z biomasy by se muselo zdražit teplo

Plzeň 20. října (ČTK) - Pokud Energetický regulační úřad (ERÚ) neschválí dotace na výrobu energie z biomasy, hrozí Plzeňské teplárenské, že by musela výrazně zdražit teplo. ERÚ zatím v cenovém výměru podporu tohoto paliva odmítá, stejně jako loni, kdy ale nakonec čtyři dny před koncem roku rozhodnutí změnil. ČTK to řekl Tomáš Drápela, předseda představenstva městské teplárny, která vyrábí z obnovitelných zdrojů 37 procent elektřiny a tepla. Problém se ale týká řady dalších výroben tepla v republice, které pálí anebo spoluspalují biomasu.

ERÚ už podle Drápely cenový výměr vydal, ale podpora kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy v něm není. "Pokud paní (předsedkyně ERÚ) Alena Vitásková výměr nezmění, tak vyrobíme příští rok nula elektřiny z obnovitelných zdrojů. Museli bychom spálit výrazně více uhlí a velmi pravděpodobně také výrazně zdražit teplo," uvedl Drápela.

Ekologickou elektřinu z biomasy by stát nedotoval a teplárna by za ni dostávala tržní ceny. "Biomasu bychom pak nemohli pálit, protože její cena je třikrát vyšší než hnědého uhlí," vysvětlil Drápela. Teplárna poslední roky pálí 250.000 tun odpadu z mýtní těžby z lesů, což odpovídá 4000 vagónům uhlí. Štěpku do Plzně dodává 15 firem se stovkami zaměstnanců.

"Ty skončí, nebudou mít odbyt," varoval Drápela. Teplárna, která v roce 2010 zprovoznila blok na biomasu, je největším odběratelem tohoto ekologického paliva na západě Čech. Místo biomasy by tak příští rok musela nakoupit o zhruba 100.000 tun uhlí více; loni spálila přes 500.000 tun sokolovského hnědého uhlí.

Teplárna by verdiktem ERÚ přišla o zhruba 350 milionů ročně. Kdyby vyráběla energii z nedotované biomasy, měla by vysoké ztráty. Už loni Drápela uvedl, že podnik by šel do arbitráže se státem, kde by argumentoval tím, že nelze měnit pravidla "během hry" a tím, že podporu obnovitelných zdrojů garantuje zákon.

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se podle Drápely vypisovala bez problémů deset let a nikomu to nevadilo. "Paní Vitásková se teď zasekla, že prý ministerstvo průmyslu a obchodu nedostalo notifikace z Bruselu. Ale ty nemají Španělé, Italové, Poláci a normálně podporu vypisují tak, jako se tady vypisovala léta," řekl.

Dotace na energii z biomasy podle něj tvoří asi tři miliardy korun z ročního balíku 44 miliard Kč na podporu obnovitelných zdrojů; peníze jdou hlavně solárním a větrným parkům. Podporu obnovitelným zdrojům energie v ČR od roku 2013 vyplácí operátor trhu s elektřinou podle cenového výměru ERÚ.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.10.2016

