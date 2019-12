Plynaři by ve 2. kole dotací brali za úspěch 6500 nových kotlů

Praha 9. května (ČTK) - Předseda Rady Českého plynárenského svazu Jan Valenta by bral za úspěch, kdyby si lidé v rámci druhého kola takzvaných kotlíkových dotací nechali nainstalovat 6500 nových kotlů na plyn. Řekl to dnes ČTK na setkání s novináři. V celém programu na výměnu starých ekologicky nevyhovujících kotlů by měly být do roku 2020 vypsány dohromady tři výzvy, stát plánuje přerozdělit devět miliard korun.

V první dotační vlně, která byla spuštěna v létě 2015, se přerozdělovaly tři miliardy korun. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v polovině března uvedl, že v první vlně dotací bylo zatím přijato přes 30.000 žádostí, schváleno bylo 24.390. Z celého balíku byl o plynové kotle zájem zhruba sedminový (14 procent). Největší zájem byl o kotle kombinované (36 procent), nejmenší o uhelné (12 procent).

Ministr tehdy podotkl, že u první vlny dotací čekal od plynařů lepší marketing. Uvedl, že čekal, že dodavatelé plynu připraví balíčky pro své zákazníky, že nabídnou třeba dlouhodobější nižší cenu plynu a přesvědčí tak větší část zákazníků, aby plyn začali využívat. V Česku je 300.000 nevyužívaných plynových přípojek.

Valenta postup plynařů brání. "Z hlediska postavení na trhu nabídnout zákazníkům, kteří přejdou na plynový kotel, jiné cenové podmínky než těm ostatním, okamžitě zavání určitým diskriminačním charakterem. Není to z tohoto pohledu úplně jednoduché," dodal.

Ve druhém kole půjde na výměnu kotlů celkem 3,4 miliardy korun, vyměněno by mělo být až 35.000 kotlů. Lidé mohou získat znovu až 127.500 korun na kotel na biomasu, podpora může činit až 80 procent ceny kotle. Z podpory stát tentokrát vyjmul kotle, ve kterých se topí pouze uhlím, a kombinované kotle s ručním přikládáním. Podpora zůstává na kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle pouze na biomasu, tepelná čerpadla nebo právě na plynové kondenzační kotle.

Náměstek ministerstva životního prostředí Jan Kříž dnes zopakoval, že ministerstvo prosazuje, aby se příjem žádostí o dotace uskutečňoval elektronicky. Naposledy v polovině dubna stálo před středočeským hejtmanstvím ve frontě na dotace několik stovek zájemců, někteří i dva dny.

V České republice je asi 2,84 milionu odběratelů zemního plynu. Z toho je 92,7 procenta domácností a 7,3 procenta maloodběratelů, středních odběratelů a velkoodběratelů. Podle dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ) spotřebovali Češi v loňském roce 8,26 miliardy metrů krychlových plynu, meziročně o 8,5 procenta více.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.5.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 10. května 2017

Poslední změna: 11. května 2017

Počet shlédnutí: 918