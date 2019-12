Plocha osetá řepkou se zvětšila o 3,6 pct. na 407.000 ha

Praha 21. března (ČTK) - Plocha osetá loni na podzim řepkou vzrostla proti loňskému květnu, kdy bylo před sklizní, o 3,6 procenta na 407.000 ha. Jde o druhou největší plochu řepky od roku 1990, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Stát se přitom dlouhodobě snaží plochu osetou řepkou snížit.

Osevy ozimů podle mluvčí Agrární komory ČR Dany Večeřové loni ovlivnilo sucho. "Pro setí řepky z počátku panovaly dobré podmínky, nicméně chybějící vláha porosty oslabila. Později tak došlo k zaorání až 25.000 hektarů řepky a vzhledem k negativnímu průběhu zimy se toto číslo bude nejspíš ještě zvyšovat," řekla ČTK.

Řepka se využívá jako příměs do biopaliv a vyrábí se z ní potravinářský olej. Podle strategie ministerstva zemědělství by měla v Česku do roku 2030 klesnout výměra obilovin a olejnin. "Snížení se týká především řepky olejné, která tvoří více než 80 procent ploch olejnin," uvedlo již dříve ministerstvo. Ubývání řepky z polí chce dosáhnout přeřazením podpor ve prospěch živočišné výroby. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy ale může stát trh korigovat jen mírně.

Na vliv trhu poukazuje i mluvčí ministerstva Markéta Ježková. "Ceny řepkového semene jsou v České republice ovlivňovány domácí spotřebou a také vývozem, protože od vstupu do EU je v průměru 30 procent domácí produkce vyváženo. Příčinou poptávky po řepce je mimo jiné také významné nepotravinářské využití na výrobu biopaliv," sdělila.

Plochy řepky se v minulých letech staly námětem politických diskusí, hlavně kvůli daňové podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství dohodlo předloni v Bruselu pokračování podpory, zákonem se ale u některých vysokoprocentních biopaliv zavedla spotřební daň. Současně se zpřísnily podmínky pro přimíchávání biosložek do běžných pohonných hmot.

Zákon kritizovala opozice. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že podpora pomůže hlavně skupině Agrofert, tehdy ještě vlastněné ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

Plocha osevů řepky (tisíce ha)

1990 105 1991 128 1992 136 1993 167 1994 191 1995 252 1996 229 1997 230 1998 266 1999 350 2000 325 2001 344 2002 313 2003 251 2004 259 2005 267 2006 292 2007 338 2008 357 2009 355 2010 369 2011 373 2012 401 2013 419 2014 389 2015 366 2016 393 2017 407*

*Stav k 30.11.2016 (Zdroj: ČSÚ)

