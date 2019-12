Plánovaný "zátah" na malé solární elektrárny nedává smysl: reakce na vyjádření ERÚ

Reakce Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace na plánované kroky ERÚ.

Energetický regulační úřad údajně připravuje kroky, ve kterých se zaměří na majitele malých solárních elektráren bez licence a současně dodávající do sítě své přebytky elektřiny. Takové úvahy jsou však zcela mimo rámec platných zákonů. Změna zákona přinesla usnadnění provozu malých solárních elektráren do výkonu 10 kW. Ty nepotřebují licenci a podle formulace legislativy a z ní vycházejících nastavení podpůrných programů (například Nové zelené úsporám), mohou přebytky nespotřebované elektřiny dodávat do sítě. Na přebytky elektřiny v malém rozsahu, jaký mohou do sítě dodat právě malé solární elektrárny na střechách rodinných domů, se můžeme dívat jako na prodej přebytků zeleniny z vlastní zahrady. Pro prodej malého množství okurek nebo rajčat nemusí být zahrádkář také podnikatelem.

Navíc myšlenka postihu malých výrobců obnovitelné energie jde proti připravované evropské legislativě. Návrh směrnice o obnovitelných zdrojích obsahuje opatření, která mají vést k větší energetické soběstačnosti a podpoře vlastní výroby elektřiny přímo u jejích spotřebitelů. Ti ji budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat bez zbytečných překážek. Do kategorie samovýrobců spadají právě také domácnosti – jedna i více bytových jednotek, dále také obchodní zóny či uzavřené distribuční systémy. Energii tedy budou moci i prodávat, ovšem nesmí jít o hlavní podnikatelskou aktivitu.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace 30.6.2017

