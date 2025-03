Plán EU nereflektuje krizi v Evropě, chybí mu konkrétní opatření, tvrdí svaz

Praha 26. února (ČTK) - Plán EU na zlepšení situace průmyslu v Evropě a snížení nákladů na energie nereflektuje krizi evropského průmyslu ani současnou situaci v Evropě. ČTK to sdělili zástupci českého průmyslu a analytici. Komisi vyčítají zejména absenci konkrétních opatření a zásadních změn a také pokračování dosavadních ekologických cílů.

Foto: Capri23auto@Pixabay.com



EK dnes předložila dokument Clean Industrial Deal, v němž představila svůj plán na snížení nákladů na energie pro podniky i občany, dokončení energetické unie, přilákání investic a lepší připravenost na potenciální energetické krize. Cílem plánu je ušetřit Evropanům už v letošním roce 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), do roku 2040 by to pak mělo být 260 miliard eur (6,5 bilionu Kč) ročně, uvedla komise.



Návrh komise ovšem podle Svazu průmyslu dostatečně nereflektuje upadající konkurenceschopnost Evropy ani současnou geopolitickou situaci. Varovným signálem je pro něj především přetrvávající požadavek komise na snížení emisí o 90 procent do roku 2040 a uhlíkovou neutralitu do roku 2050, což podle svazu velmi omezuje možnost změny. Zástupci českého průmyslu navržený cíl odmítají jako ideologický a pro řadu oborů smrtící. Dokument navíc podle svazu nepředkládá jasná opatření na slibované snížení nákladů na energie.



"Je dobře, že si Evropská komise konečně uvědomila, do jak velkých problémů se dostal evropský průmysl a evropská ekonomika obecně kvůli klimatickým a jiným politikám EU, stále ale nenašla odvahu ke skutečnému přehodnocení kurzu. Evropa nedokáže konkurovat Číně, USA a dalším zemím. Přicházíme o farmaceutický, chemický, obranný průmysl či ocelářství. Nebudeme dost odolní vůči krizím, hlavně té bezpečnostní, která je v současné geopolitické situaci urgentní,” uvedl prezident svazu Jan Rafaj.



Dokument kritizují i někteří analytici. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka výsledná podoba návrhu ukazuje nízkou sebereflexi evropských politiků. "Vůbec nereaguje na poslední politické dění. Dle předběžného materiálu je v zásadě systém nastaven správně a chystají se jen dílčí úpravy. V návrhu nevidím zásadní změny, které by měly evropskému průmyslu pomoci," řekl Tyleček.



Jako hlavní problémy dokumentu vidí nerevidovaný cíl na snižování emisí, dále nezastropování cen emisních povolenek či absenci úlev pro stěžejní průmysl. "Dokument navrhuje také nižší daně za elektřinu, a to v období, kdy by Evropa měla prudce zvýšit výdaje na obranu," podotkl Tyleček.



Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal v rámci konkrétních bodů plánu ocenil záměr omezit závislost na dovozu fosilních paliv, ať už z pohledu platební bilance, nezávislosti Evropy, nepodporování nepřátelských režimů a také tlaku na snižování uhlíkové stopy. "Naznačené cesty jsou zhruba správné. Já bych jen nedělal žádné dotace, ale motivoval k vyššímu zapojení obnovitelných zdrojů energie, a to bude nepřímo na úkor fosilních paliv. Výhodné by bylo také dále zvýšit propojení jednotlivých přenosových soustav elektřiny i přepravy plynu," řekl Dohnal. Při rozvoji obnovitelných zdrojů apeluje na snadnější povolování nových zdrojů i staveb pro přenos energie a distribuci. Mezery vidí například ve fungování přečerpávacích elektráren.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 2. 2025

