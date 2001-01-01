Zprávy z tisku
Pivovar Obora na Táborsku rozšiřuje výrobu, cílí na nealko piva a automatizaci
Malšice (Táborsko) 19. září (ČTK) - Pivovar Obora na Táborsku investuje do další automatizace výroby, zaměřuje se na rozvoj nízkoalkoholických a nealkoholických piv. Jde o rodinný podnik v obci Malšice, který spojuje zemědělství, bioplynovou elektrárnu a právě minipivovar. Postupně tam vytvořili cirkulární ekonomiku, co vyprodukují, spotřebují, odpady zužitkují. ČTK to řekl majitel pivovaru Martin Novák.
Firma každoročně investuje několik milionů korun do modernizace technologií.
"Je hodně velká poptávka po nízkooalkoholických nebo nealkoholických pivech. Touhle cestou jsme se vydali zhruba před dvěma lety a tady vidím ještě jistý prostor na trhu. Trh jako takový je pivem nasycen, takže musíme hledat všichni vlastní odbytiště. A hlavně vidím prostor v té kvalitě, v té uvěřitelnosti, že to opravdu děláme z přírodních surovin. To je podle mě rozhodující," řekl Novák.
Pivovar Obora vyrábí klasické české ležáky a typické jsou pro něho ovocné soury. Část potřebných surovin si pěstují sami, chmele do 20 procent, sladu kolem 80 procent. Zbytek dokoupí. Řadí se mezi minipivovary, ročně vyprodukuje průměrně 4000 hektolitrů piva, meziroční nárůsty jsou stovky hektolitrů.
Loni investovali zhruba čtyři miliony do stáčecí linky, která umí plnit různé nádoby, plechovky, lahve i sudy. Pivovar ale stáčí pivo hlavně do plechovek a sudů. Prodává hlavně v jižních Čechách a do velkých měst. Distribuce do zahraničí byla zatím jen okrajová věc, firma na to nemá připravený a vybudovaný obchod. "Byli jsme na Slovensku, nevelké množství dodáváme do skandinávských zemí," řekl Novák.
Letos investují okolo 15 milionů Kč do automatické pětinádobové varny, pasteru, který je nutný k výrobě nealkoholických piv, a investovali také do dvou robotů k současné lince. "Jeden bude plechovky nandavat, druhý vyndavat. Linka má výkon asi 3500 plechovek za hodinu a tomu člověk už nestačí," uvedl majitel. Zkušenosti s robotizací mají už z kravína, kde ho používají k dojení, byť je vždy přítomná obsluha.
Impulzem pro vznik pivovaru byl nejen zájem Martina Nováka o vaření piva, ale i možnost, jak využít teplo z bioplynové stanice, kterou si postavili v roce 2008. "Vzniklo množství tepla, které se v zimě jevilo jako výhodné rozvléct po vsi. Vytápíme dnes asi 21 objektů, jak své, tak rodinné domy. Ale v letních měsících odběr nebyl. Takže přirozeně jsem hledal další směr, kterým bychom se vydali. A přišel mi jako dobrý nápad pivovar, který byl do té doby mým koníčkem. Vařil jsem spíš jenom pro sebe a pro známé. Tak jsem to trošičku víc zprofesionalizoval a udělali jsme pivovar, který je vlastně dnešní velikosti,“ řekl Novák.
Pivovar se letos spojil s pivovarem Budvar, společně vyrobili ovocnou letní limitovanou značku Double Trouble. Obora také spolupracovala s malými zahraničními pivovary v Dánsku nebo na Floridě.
Na farmě a v pivovaru pracuje kolem 15 lidí. Martin Novák vybudoval hospodářství na počátku 90. let 20. století, zaměřoval se na chov krav pro produkci mléka, kterých je přes 70, a rostlinnou výrobu, kterou následně využil i pro bioplynovou stanici. Kromě tepla vyrábí také elektřinu, kterou pokrývá spotřebu farmy a pivovaru, z 90 procent ji dodávají do veřejné sítě. Loňské tržby byly bezmála 22 milionů Kč, předloni to bylo přes 22 milionů Kč.
