Písecká teplárna zdraží teplo, průměrný byt zaplatí o 340 Kč měsíčně více
Písek 14. listopadu (ČTK) - Písek v příštím roce zdraží teplo. Středně velký byt tak bude mít měsíčně náklady na teplo o 340 korun vyšší. Obyvatelé od ledna zaplatí za jeden gigajoule tepla o 142,20 koruny bez daně více. Jde o meziroční nárůst o 15 procent. Důvodem zdražení je nákup emisních povolenek. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města.
"Zvýšení ceny tepla pokrývá pouze náklady spojené s úhradou emisních povolenek. Naší prioritou totiž je udržet cenu tepla pro odběratele v Písku na přijatelné úrovni a také zajistit bezpečný a stabilní provoz celé tepelné soustavy," uvedl starosta Michal Čapek (ANO).
Gigajoule tepla bude stát od ledna 1090,40 Kč bez daně. Majitel průměrného bytu 3+1 o velikosti 60 metrů čtverečních v zatepleném domě příští rok za teplo a ohřev teplé vody zaplatí zhruba o 340 korun měsíčně více.
"V současné době cenu tepla zásadně ovlivňují náklady na energie, které tvoří víc než třetinu veškerých nákladů teplárny, a výdaje na investice a opravy. Vzhledem k vysokým nákladům, které přináší zařazení teplárny do systému obchodování s povolenkami, plánujeme od příštího roku zcela odlišnou skladbu provozu zdrojů, abychom celkově snížili dopad povolenek na odběratele. Náklady spojené se zdražováním paliv pokryjeme z vlastních zdrojů, bohužel na úkor oprav, investic a dalšího rozvoje," řekla ředitelka písecké teplárny Andrea Žáková.
Teplárna provozuje jako základní zdroj kotel uhelný a biomasový. Pro letní provoz využívá plynový kotel ve výtopně Samoty, případně biomasový. Od roku 2026 plánuje využívat jako celoroční zdroj biomasový kotel a budovanou kogenerační jednotku, která v zimní sezoně doplní uhelný kotel.
"V souvislosti s dekarbonizací energetiky již začal útlum těžby uhlí, což vede k jeho zdražování, předpoklad pro příští rok je, že se jeho cena zvýší zhruba o pět procent. Náhrada uhelných zdrojů se také projevuje velkou poptávkou po biomase, dřevní štěpce, kdy její cena vzrostla od doby zahájení provozu našeho biomasového kotle v roce 2021 na dvojnásobek. Meziroční zdražení štěpky by se mělo pohybovat kolem deseti procent, dodal Žáková.
Písecká teplárna, jejímž většinovým vlastníkem je město, dodává teplo a teplou užitkovou vodu od roku 1987, v současnosti jimi zásobuje téměř 8500 domácností. Do sítě ročně dodá kolem 350.000 GJ tepla.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 11. 2025
