Zprávy z tisku
Pětitisícové Meziboří na Mostecku se připojilo na dálkové vytápění
Meziboří (Mostecko) 16. září (ČTK) - Pětitisícové Meziboří v Krušných horách se připojilo na dálkové vytápění. Je to téměř po padesáti letech, kdy se podařilo připojit k horkovodu z Komořan u Mostu další město. Obyvatelé Meziboří doposud topili plynem. Komořanská teplárna využívá energii z biomasy, plyn, uhlí a připravuje se na využití komunálního odpadu. Náklady činily 130 milionů korun, řekl dnes při zahájení zkoušek funkčnosti systému Petr Horák, obchodní ředitel společnosti United Energy, pod níž patří Severočeská teplárenská .
Foto: United Energy - Teplárna Komořany
Město o jiném zdroji energie začalo přemýšlet kolem roku 2022 kvůli obavám z rostoucích cen plynu. "Spojili jsme se se Severočeskou teplárenskou, která využívá několika zdrojů energie. Výhodou bylo, že o finance jsme se nestarali," řekl ČTK starosta Petr Červenka (nez.). Podmínkou byl závazek odběru tepla na 20 let. Připojeny jsou zatím dvě třetiny domácností, třetina využívá ještě plynové kotle, jejichž životnost za pět let skončí. Poté se také připojí na horkovod. "Věříme tomu, že občané na energiích ušetří," uvedl starosta.
Severočeská teplárenská nejprve musela ověřit, zda má v potrubí v Litvínově pod Mezibořím dostatečný výkon, který by dokázala přenést do kopců. "Investici pomohlo, že jsme získali dotaci z Národního plánu obnovy, která pokryla padesát procent nákladů," podotkl Horák. Podmínkou bylo vše uvést do provozu do konce roku 2025. Do země kopli dělníci, jakmile to počasí dovolilo. Za šest měsíců uložili potrubí, postavili v Litvínově výměníkovou stanici a přivedli teplo na patu kotelny v Meziboří. "Zatím je stále venku teplo, takže nemůžeme vše pořádně vyzkoušet, ale připraveni na topnou sezonu jsme," uvedl Horák.
Teplárna Komořany využívá od roku 2021 kotel na biomasu. Loni v srpnu začala stavba spalovny komunálního odpadu. "Na podzim 2026 začneme zkoušky s odpadem, letos jsme zahájili stavbu paroplynového cyklu, na začátku roku 2027 budeme moci opustit uhlí, což se definitivně stane v polovině roku 2027," uvedl Horák.
Teplárna Komořany teplem doposud zásobovala okolo 30.000 domácností a podniků na Mostecku. Od zahájení provozu v roce 1951 používala hnědé uhlí. Teplárna patří pod společnost United Energy, která je součástí Energetického průmyslového holdingu (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 9. 2025
Poslední změna: 17.9.2025
Počet shlédnutí: 0
Pětitisícové Meziboří na Mostecku se připojilo na dálkové vytápění
Meziboří (Mostecko) 16. září (ČTK) - Pětitisícové Meziboří v Krušných horách se připojilo na dálkové vytápění. Je to téměř po padesáti letech, kdy se podařilo připojit k horkovodu z Komořan u Mostu další město. Obyvatelé Meziboří doposud topili plynem. Komořanská teplárna využívá energii z biomasy, plyn, uhlí a připravuje se na využití komunálního odpadu. Náklady činily 130 milionů korun, řekl dnes při zahájení zkoušek funkčnosti systému Petr Horák, obchodní ředitel společnosti United Energy, pod níž patří Severočeská teplárenská .
Město o jiném zdroji energie začalo přemýšlet kolem roku 2022 kvůli obavám z rostoucích cen plynu. "Spojili jsme se se Severočeskou teplárenskou, která využívá několika zdrojů energie. Výhodou bylo, že o finance jsme se nestarali," řekl ČTK starosta Petr Červenka (nez.). Podmínkou byl závazek odběru tepla na 20 let. Připojeny jsou zatím dvě třetiny domácností, třetina využívá ještě plynové kotle, jejichž životnost za pět let skončí. Poté se také připojí na horkovod. "Věříme tomu, že občané na energiích ušetří," uvedl starosta.
Severočeská teplárenská nejprve musela ověřit, zda má v potrubí v Litvínově pod Mezibořím dostatečný výkon, který by dokázala přenést do kopců. "Investici pomohlo, že jsme získali dotaci z Národního plánu obnovy, která pokryla padesát procent nákladů," podotkl Horák. Podmínkou bylo vše uvést do provozu do konce roku 2025. Do země kopli dělníci, jakmile to počasí dovolilo. Za šest měsíců uložili potrubí, postavili v Litvínově výměníkovou stanici a přivedli teplo na patu kotelny v Meziboří. "Zatím je stále venku teplo, takže nemůžeme vše pořádně vyzkoušet, ale připraveni na topnou sezonu jsme," uvedl Horák.
Teplárna Komořany využívá od roku 2021 kotel na biomasu. Loni v srpnu začala stavba spalovny komunálního odpadu. "Na podzim 2026 začneme zkoušky s odpadem, letos jsme zahájili stavbu paroplynového cyklu, na začátku roku 2027 budeme moci opustit uhlí, což se definitivně stane v polovině roku 2027," uvedl Horák.
Teplárna Komořany teplem doposud zásobovala okolo 30.000 domácností a podniků na Mostecku. Od zahájení provozu v roce 1951 používala hnědé uhlí. Teplárna patří pod společnost United Energy, která je součástí Energetického průmyslového holdingu (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 9. 2025
Poslední změna: 17.9.2025
Počet shlédnutí: 0