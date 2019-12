Pěstitelé cukrovky na jižní Moravě ji možná příští rok nezasejí

Brno 4. října (ČTK) - Pěstitelé cukrové řepy na jižní Moravě přemýšlejí, jak se vyrovnají s končícími kvótami Evropské unie na výrobu cukru. Očekávají, že s přetlakem cukru na trhu klesne cena a bude tlačit dolů cenu cukrovky. V krajním případě zvažují, že cukrovku příští rok vůbec nezasejí, řekli ČTK oslovení zemědělci.

Už nyní se pohybují na hraně rentability a nižší cena by ekonomiku pěstování nasměrovala do záporných čísel. Do hrušovanského cukrovaru, který patří rakouské skupině Agrana, dodává řepu Agrodružstvo Vrbovec ze Znojemska. Zatímco v předchozích letech oséval téměř 300 hektarů, letos v předtuše klesajících cen pouze 110 hektarů. "A výnosy budou špatné kvůli letošnímu průběhu počasí na Znojemsku. Očekávám pod 50 tun na hektar," řekl Raška. V minulých letech se výnos pohyboval kolem 60 tun. "Dělat řepu při výnosu 60 tun a ceně 750 korun za tunu, to nemá cenu," dodal. Agrana si navíc stanovuje výkupní cenu podle prodejních cen cukru, která je v současnosti poměrně nízko.

Pouze pro výrobu bioetanolu pěstuje cukrovku Agrospol z Knínic u Boskovic a dodává ji do cukrovaru v Českém Meziříčí na Rychnovsku, který patří firmě Tereos TTD. Výnos by mohl být kolem 70 tun na hektar. "To se však týká jen řepy z prvního setí, které nám zůstalo jen 36 hektarů. Zbytek jsme museli přeset. Snad dá aspoň 65 tun," řekl předseda Agrospolu Ladislav Menšík. I on mluví o přetlaku cukrovky na trhu a o tom, že pokud cena klesne na 450 korun za tunu, nemá cenu ji pěstovat. A to má na rozdíl od Znojemska výhodu, že v těžších půdách Boskovické brázdy se udrží více vody a řepa dává větší výnos.

Dosud dostával od cukrovaru dvouletou smlouvu na dodávku, nyní už pouze jednoletou. "Cena šla trochu dolů. Zájem o cukrovku bude, ale otázka je, jak se budou ceny vyvíjet dál. Nemám ze zrušení kvót dobrý pocit," vyjádřil nejistotu Menšík.

Raška navíc připomněl, že pěstitelé v Maďarsku, na Slovensku i v Polsku dostávají na pěstování cukrovky vyšší dotace, a je tedy těžké jim na otevřeném trhu konkurovat. Oba tak přemýšlejí, co zasejí, pokud to nebude příští rok cukrovka. "Pšenice i řepka šly v poslední době dolů a nějakou dobu se ceny ještě asi udrží," zmínil dvě klíčové komerční plodiny. Raška však uvedl, že nakonec může být vybraná plodina rentabilnější než cukrovka.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4.10.2017

Datum uveřejnění: 4. října 2017

Poslední změna: 4. října 2017

