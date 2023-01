Peníze z Inovačního fondu EU dostanou první dva projekty v Česku

Praha 14. prosince (ČTK) - Peníze z Inovačního fondu EU financovaného prodejem emisních povolenek dostanou první dva projekty v České republice. Unie podpoří výrobu zeleného vodíku pro dopravu ve frýdecko-místecké teplárně a novou technologii chlazení baterií pro elektromobily v závodu společnosti Valeo v Žebráku na Berounsku. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo životního prostředí. Projekty sníží emise oxidu uhličitého, výši přidělených grantů ministerstvo neuvedlo.

Foto: Pictures of Money@Flickr.com



Projekt teplárny Veolie Energie ve Frýdku-Místku bude pomocí solární fotovoltaiky a biomasy vyrábět obnovitelný vodík pro autobusovou, vlakovou a kamionovou dopravu. Valeo svůj projekt realizuje souběžně v Česku, Francii a Španělsku. "Jde o podporu nové technologie laserového svařování hliníkových chladičů baterií v elektromobilech, která by měla snížit spotřebu energie během chlazení až o polovinu," uvedlo ministerstvo. První linka podle něj půjde do provozu v Žebráku a následně se plánuje rozšíření do dalších států.

"I u nás máme skvělé technologie, které mohou zásadně přispět ke snížení emisí, a proto si zaslouží tuto pomoc při uvedení do praxe. Je to důležitý signál, že investovat do nízkouhlíkových řešení má smysl," uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). V celé Evropské unii si granty za 2,5 miliardy korun rozdělí 17 projektů.

O peníze z fondu se mohly ucházet projekty s rozpočtem 2,5 až 7,5 milionu eur (61 až 183 milionů Kč). Mohly dostat až 60 procent všech nákladů. Grant získal například také projekt na snižování emisí při výrobě skla, na šetrnější produkci stavebních materiálů nebo na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů.

Inovační fond EU shromažďuje a rozděluje peníze z prodeje emisních povolenek určené na podporu ekologických technologií. Příjmy fondu do roku 2030 se odhadují přibližně na 38 miliard eur (zhruba 932 miliard Kč).

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 12. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 14.12.22

Poslední změna: 2.1.2023

Počet shlédnutí: 70