Zlín 19. dubna (ČTK) - Peníze na výměnu starých kotlů za nové byly dnes ve Zlínském kraji rozděleny za deset minut. Kraj dnes poprvé přijímal žádosti elektronicky, systém byl spuštěn v 08:00. Přišlo 1018 žádostí za 127,5 milionu korun, žádosti o dotace byly asi čtyřikrát vyšší než 34,5 milionu korun, které má kraj k dispozici, sdělila dnes ČTK mluvčí kraje Renata Janečková. Podle ní byl příjem žádostí po půl hodině ukončen.

"Počítali jsme s velkou zátěží, proto jsme museli systémy dobře otestovat. Vše jsme připravovali už od začátku února. Provedli jsme přes 35.000 zaslání formulářů v testovacím režimu. Odpracovali jsme na tom opravdu spousty hodin. Proto jsem velmi rád, že vše proběhlo v pohodě," uvedl Pavel Kopecký z krajského oddělní informatiky. "Systém byl připraven opravdu velmi kvalitně. Lidé, kteří poslali elektronickou žádost, dostali i zpětnou informaci, že jejich žádost byla přijata úspěšně," řekl radní Jan Pijáček (ODS).

O dotace na výměnu kotlů byl velký zájem již loni v první vlně, kdy kraj rozdělil 148 milionů korun, uspělo 1245 žádostí. Lidé si pořizovali nové plynové kotle, kombinované kotle na uhlí a biomasu, tepelná čerpadla či kotle na uhlí. Nyní byly dotace omezeny jen na obnovitelné zdroje energie, tedy tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Na podzim by mělo být další kolo dotací, ve kterém by měl kraj rozdělit 155 milionů korun. "Staré neekologické kotle bude možné vyměnit za nové ekologické, včetně kotlů plynových a kombinovaných, takže tady očekáváme opravdu velký zájem," uvedl vedoucí odboru řízení dotačních programů Martin Kobzáň.

Každý žadatel, který dnes poslal elektronickou žádost, ji musí do deseti dnů odevzdat i v písemné podobě. "My teď budeme přijaté žádosti kontrolovat. Předpokládáme, že budeme moct uspokojit přibližně 270 žádostí," uvedl Kobzáň. Neúspěšní žadatelé se mohou o dotaci přihlásit opět na podzim.

Do roku 2020 by v kraji mělo být rozděleno dohromady asi 450 milionů korun z evropských peněz, v celé zemi půjde o devět miliard korun, vyměněno by mělo být až 100.000 kotlů. Měla by tak být nahrazena až jedna třetina nejvíce znečišťujících kotlů v zemi.

