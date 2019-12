Pelhřimov zamýšlí vybudování nového areálu pro Technické služby

Pelhřimov 17. dubna (ČTK) - Pelhřimov chce do deseti let vybudovat nový areál pro městské Technické služby. Měl by vzniknout na pozemcích města na výpadovce směrem na Rynárec. Zastupitelé schválili záměr, město teď řeší jeho zakomponování do územního plánu. Čeká ho zpracování projektu a rozdělení budoucí stavby do etap. Náklady odhadl starosta František Kučera na desítky milionů korun, město se bude snažit získat na jejich úhradu dotaci.

"Zpracování a třídění odpadů je pro další rozvoj města prioritou," řekl Kučera ČTK. Areál Technických služeb je podle něj nutné rozšířit vzhledem k budoucímu většímu objemu činností spojených s nakládáním s odpady. "V roce 2024 pro obce skončí možnost skládkování. To znamená, že musíme s odpadem svezeným z okolních obcí nějak naložit, vytvořit svozové místo, třídit ho a připravit na odvoz," uvedl starosta. Na Vysočině se podle něj bude odpad likvidovat zřejmě tím způsobem, že se bude už vytříděný vozit do některé ze spaloven.

Současný areál Technických služeb umístěný na okraji města ve směru na Jindřichův Hradec podle Kučery rozšíření neumožňuje. "Kolem vede silnice I/34, z druhé strany leží pozemky společnosti Agrostroj," uvedl Kučera.

Po výstavbě nového areálu zůstane v původní lokalitě pouze sběrné místo a překládací stanice pro třídění odpadů společně s vedením společnosti. Ostatní činnosti budou převedeny do nového areálu. "Občanům tam chceme navíc nabídnout například možnost zakoupení kvalitního kompostu, budeme tam pěstovat letničky pro městskou zeleň, budou tam i další činnosti," řekl Kučera.

