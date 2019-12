Pasivní dům Centra Veronica v Hostětíně šetří energii už 10 let

Hostětín (Uherskohradišťsko) 13. listopadu (ČTK) - Pasivní dům Centra Veronica v Hostětíně šetří majitelům energii už deset let. Zaplatili jsme jen čtvrtinu toho, co bychom zaplatili, kdybychom nedbali na kvalitu domu, řekla dnes ČTK Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, pod který centrum patří. Deset let od stavby pasivního domu připomněl v Hostětíně víkendový seminář věnovaný úsporám energií.

Podle Gaillyové je dům centra v Hostětíně první českou veřejnou stavbou postavenou v pasivním standardu. Dům slouží ke vzdělávání, jsou zde kanceláře a přednáškový sál i 25 lůžek na ubytování. Podle Gaillyové přišel včetně vybavení asi na 25 milionů korun. Na ohřev vody využívá solární energii a je připojen na obecní výtopnu na biomasu. "Za teplo v domě, který rozlohou odpovídá asi sedmi domácnostem, platíme asi tolik, co jednotlivé domy v Hostětíně," uvedla Gaillyová.

Podle ní je snižování spotřeby energií u budov zásadní pro ochranu klimatu. "Aby dům zbytečně nespotřebovával energii, musí být výborně izolovaný, musí mít výborná okna a musí dobře těsnit," popsala ředitelka. Podle ní navíc pasivní dům při nízkých nákladech na energie poskytuje i vysokou kvalitu bydlení. "Nemá žádná chladná místa, kde by se dělala plíseň, nebo zdi, u kterých by se nedalo spát," dodala Gaillyová.

Někteří návštěvníci a ubytovaní turisté si podle ní pouze hůře zvykají na to, že v pasivním domě se v létě a v zimě neotevírají okna. "Větráme přes větrací jednotky, které odcházejícímu vzduchu v zimě seberou teplo, jež předají čerstvému vzduchu nasátému z venku. V létě je to opačně, do domu se nepouští přicházející teplý vzduch. Na jaře a na podzim se ale ve všech pasivních domech okna otevírají," doplnila Gaillyová.

Lidé se podle ní stavby pasivního domu mylně obávají kvůli údajně vysokým nákladům. "Říkalo se, že pasivní dům bývá o deset procent dražší. Deset procent se ale dá udělat třeba na vybavení koupelny. Velká škoda je, že se při zadávání staveb nehledí na provozní náklady. Kdyby se brala v úvahu cena domu a jeho provozní náklady na 30 let, pasivní dům musí vyhrát na celé čáře. Oproti stávajícím domům má třeba osmkrát až desetkrát nižší spotřebu na vytápění, a to je ten hlavní náklad," mínila Gaillyová.

Podle ní by lidé na úsporu při topení měli myslet. "Lidé přetápějí, mají doma v zimě 25 stupňů. Není to potřeba, standard je 20 stupňů. Radíme, aby lidé snížili vytápění o dva stupně. Ušetří více než deset procent nákladů a budou zdravější," uvedla Gaillyová. Podle ní je také chyba, že ke stavbě pasivních domů nepřistupují více obce a města. "Z mého pohledu je škoda, že veřejný sektor není hybatelem této stavební praxe," uzavřela.

15.11.2016

13. listopadu 2016

15. listopadu 2016

