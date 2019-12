Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu na výměnu kotlů

Pardubice 17. září (ČTK) - Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu k podávání žádostí o dotace na výměnu neekologických kotlů. Žádosti začne přijímat 9. října v 6:30, a to pouze elektronickou cestou. Na dotace je vyčleněno minimálně 74 milionů korun, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana.

Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému na webu kraje. Po registraci žadatel vyplní žádost a do systému ji uloží. Následně obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání dostane další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do deseti pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit osobně nebo poštou na krajský úřad. Pro pořadí žádostí bude určující termín 9. října v 6:30.

Výše poskytnuté dotace se liší podle typu nového zdroje. Nejvíce dostanou žadatelé, kteří si pořídí kotel na biomasu se samočinným způsobem přikládání nebo tepelné čerpadlo, a to 80 procent nákladů až do výše 120.000 korun. Nejméně se bude dotovat nákup kombinovaného kotle uhlí/biomasa se samočinným způsobem přikládání, maximálně 75.000 korunami. Další bonus 7500 korun dostanou obyvatelé České Třebové, Holic, Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Pardubic, Svitav, Jablonného nad Orlicí, Žamberka a dalších čtyř desítek obcí, kde je špatná emisní situace.

V prvních dvou výzvách bylo podáno 1979 žádostí, schváleno bylo 1726 z nich a bylo vyplaceno 187 milionů korun. V třetí výzvě kraj dostal 1029 žádostí, schválil jich 965 a žadatelům zatím poskytl téměř 30 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17.9.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 17. září 2018

Poslední změna: 2. dubna 2019

Počet shlédnutí: 20