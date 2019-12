Pardubický kraj vyhlásí třetí dotační výzvu na výměnu kotlů

Pardubice 26. září (ČTK) - Pardubický kraj vyhlásí ve středu třetí výzvu k podávání žádostí o dotace na výměnu neekologických kotlů. Na rozdíl od předchozích dvou kol budou moci lidé o peníze žádat pouze elektronicky, do deseti dnů však musí doložit i vytištěnou žádost. To by mělo odstranit fronty a zajistit spravedlivou soutěž žadatelů. V předchozích výzvách lidé totiž čekali na úřadu i přes noc.

"V kraji se rozdělilo více než 190 milionů korun a požádalo celkem 1979 žadatelů. V tuto chvíli registrujeme 1684 aktivních smluv. Z toho lze dovodit, že o kotlíkové dotace je mezi lidmi obrovský zájem," řekl novinářům hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Žádosti začne krajský úřad přijímat 31. října v 6:30, podávat se budou moci do poledne 15. prosince. Ve třetí výzvě už nebude možné dotovat výměnu a pořízení nového kotle na uhlí, nebude ale také nutné udělat aspoň jedno další energetické opatření, například zateplit část budovy či vyměnit nebo utěsnit okna nebo dveře.

Částky dotací se ve srovnání s předchozími výzvami o něco sníží, hlavně u plynových kotlů, kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu a kotlů na dřevo s ručním přikládáním. Lidé budou moci získat 75 až 80 procent uznatelných nákladů, maximálně však 127.500 korun u tepelných čerpadel a kotlů na biomasu s automatickou dodávkou paliva. Nejvyšší dotaci budou moci získat lidé například v České Třebové, Holicích, Lanškrouně, Litomyšli, Moravské Třebové, Linharticích, Pardubicích, Svitavách, Jablonném nad Orlicí a dalších čtyřech desítkách obcí, kde je špatná emisní situace. Podrobné informace budou zveřejněny na webu kraje.

Kraj má na novou výzvu připraveno 100 milionů korun, v případě velkého zájmu může sumu navýšit nebo vytvořit zásobník žádostí. V minulosti byly dotace rozebrány během jednoho až dvou dnů.

