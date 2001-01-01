Zprávy z tisku
Pardubický kraj chce studii pro využití obnovitelných zdrojů energie v regionu
Pardubice 6. března (ČTK) - Pardubický kraj chce mít odborné podklady pro využití obnovitelných zdrojů energie v regionu. Možnosti nechá vyhodnotit pomocí specializované územní studie, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Podobnou studii mají vypracovanou také Královéhradecký, Moravskoslezský a Plzeňský kraj.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
"Výsledky zároveň umožní vyhodnotit, zda je účelné vymezit akcelerační oblasti podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie v zásadách územního rozvoje Pardubického kraje," uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).
Podle hejtmana Martina Netolického (3PK) si kraj uvědomuje význam rozvoje obnovitelných zdrojů energie pro budoucí energetickou bezpečnost a naplňování klimatických závazků České republiky. "Zároveň však považujeme za podstatné, aby případné umisťování těchto zařízení probíhalo citlivě, s respektem ke krajině, hodnotám území i kvalitě života obyvatel," uvedl Netolický. Podle něj musí případný rozvoj větrné energetiky postupovat vyváženě a s ohledem na specifické podmínky jednotlivých částí regionu. Součástí má být i dialog s dotčenými obcemi a respekt k jejich roli při rozvoji území. Součástí studie bude také prověření možností rozvoje energetických společenství a sdílení elektřiny v návaznosti na obnovitelné zdroje energie.
Výstupy studie budou využitelné nejen pro Pardubický kraj, ale také pro obce, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace. Mohou pomoci při stanovování podmínek využití území a při vyhodnocování konkrétních záměrů. Zároveň poskytnou investorům základní informace o hodnotách a limitech území, technických možnostech napojení na distribuční soustavu i o prostorových souvislostech, které je třeba při přípravě projektů respektovat. Hejtmanství dalo rovněž aktualizovat studii potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje, která byla z roku 2007.
V Pardubickém kraji plánuje výstavbu větrných elektráren několik investorů, mezi nimi například společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Krajský úřad v Pardubicích nedávno vydal investorovi, jímž je společnost NOHO Energy, souhlasné jednotné environmentální stanovisko na vybudování větrného parku u Vojtěchova na Chrudimsku. Bude mít pět větrných elektráren, jejichž celkový instalovaný výkon by mohl dosáhnout až 36 megawattů (MW). Další větrný park firma plánuje u Anenské Studánky na Orlickoústecku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 3. 2026
