Pardubice jsou součástí paktu, který pomáhá zlepšit životní prostředí

Pardubice 12. června (ČTK) - Město Pardubice se zapojilo do Paktu starostů a primátorů, který cílí na lepší životní prostředí. Iniciativa pomáhá a podporuje přípravu projektů, které se zaměřují na obnovu zeleně a především zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změnám klimatu, uvedla radnice v tiskové zprávě.

Krok radnice a celý pakt jsou v souladu s aktuálně platným strategickým plánem Evropské unie, jehož prostřednictvím chce unie do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Výsledkem opatření by do budoucna měla být nejen uhlíková neutralita, ale také snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990.

"Je potřeba vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií a zavést systém řízení energetického hospodaření města a městských organizací, cílem také je zapojit využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti provozu budov, dopravy a veřejného osvětlení, a vybudovat vhodná adaptačních opatření," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Město teď vypracuje akční plán pro udržitelnou energii a klima, dostat na něj může dotace. Mnohá opatření město zavádí i bez dokumentu. Postupně vzniká energetický management pro šest desítek městských budov. Základem opatření je dispečink, který zaznamenává spotřeby energií na budovách a upozorňuje na veškeré anomálie v odběru. Zároveň navrhuje modernizace, které povedou k šetrnější spotřebě.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 6. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 12.6.23

Poslední změna: 13.6.2023

Počet shlédnutí: 1