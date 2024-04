Pardubice chtějí do několika let uspořit na spotřebě energií až 30 procent

Pardubice 22. dubna (ČTK) - Město Pardubice chce do několika let uspořit na spotřebě energií 20 až 30 procent. Ročně teď vydá za energie okolo 100 milionů korun. V zavádění energetických úspor ale město bohužel zaspalo, řekl ČTK radní František Brendl (Společně pro Pardubice).

"Jenom analytika a pasportizace objektů bude trvat rok až rok a půl. Konečné úspory vidím v horizontu čtyř pěti let," řekl Brendl.

V roce 2022 chtěla radnice zajistit pro své budovy energetický dispečink, který by detailně popsal spotřebu v každé z nich. Město jich vlastní kolem šesti desítek. Dispečink dodnes není plně v provozu. "Za energetické krize se vysoutěžil energetický dispečink, vzdálený dohled spotřeb. Kvůli nešťastně podepsané smlouvě s dodavatelem není funkční," řekl Brendl.

Město sice ví, kolik budovy spotřebují energií dohromady, ale detailní přehled nemá. Brendl doufá, že letos bude dispečink v provozu. "Máme konečnou spotřebu, ale nevíme, jestli je problém ve spotřebě kuchyně nebo špatně odregulovaná otopná soustava. To je prvořadý úkol, zprovoznit dispečink, tím popíšeme budovu a můžeme ji začít ladit," uvedl radní.

O energetické úspory se postará nová Energetická divize, která vznikla ve Službách města Pardubice. Podle Brendla jsou investice do energetických úspor jediné vratné. Město prověří, zda je vhodné stavět například bioplynovou stanici nebo fotovoltaické elektrárny.

"My neustále nemůžeme stavět objekty, které nám zvyšují provozní náročnost, jako jsou polytechnické dílny, které s sebou nesou obrovské finanční náklady, jako je Památník Zámeček. Investice do obnovitelných zdrojů dokážou městu odlehčit. Je řada měst, která na tom založila svoji strategii. V horizontu pěti let budou vítězové. Kdo zaspí teď, bude to složitě dohánět," dodal člen městské rady.

