Pandemie by podle iniciativy neměla odsunout problematiku klimatu

Praha 22. dubna (ČTK) - Pandemie nového koronaviru by podle studentů a pedagogů z iniciativy Univerzity za klima neměla vést k odsunutí problematiky klimatických změn či sociálních problémů. Vysoké školy by podle iniciativy měly vytvořit vlastní strategie pro tyto otázky. Jejich cílem by mělo být například snížení spotřeby elektřiny a tepla nebo šetrnější zacházení s vodou. Zástupci iniciativy to dnes sdělili ČTK v tiskové zprávě k dnešnímu Dni Země.

"Aktuální koronavirová krize by neměla být důvodem odsunutí tématu klimatických změn a dalších ekologických či sociálních problémů, ale spíše impulsem k promýšlení, v jaké společnosti, chceme žít, až pandemie odezní," uvedl zástupce studentů Jakub Liška. Podle něj je zatím představa budoucnosti taková, že se vše vrátí k původní podobě společenského systému. "Ten nás však svým spoléháním na fosilní paliva a konzumní styl života uvrhl do klimatické krize. Proto potřebuje přemýšlet o společnosti, která přijde, jako o nové, lepší a především ekologické," řekl.

Debatu na téma klimatických změn a udržitelnosti by podle iniciativy měly podněcovat i vysoké školy. "Chceme, aby české vysoké školy vyvinuly vlastní strategie pro ekologické otázky a založily pracoviště, která budou dané strategie převádět do praxe," uvedl Liška. Jako vzor by podle něj mohly sloužit zelené kanceláře pro udržitelnost Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze. Zelené kanceláře by podle iniciativy měly prosazovat ekologická opatření ve všech částech vysokých škol.

V jejich strategických plánech by se podle iniciativy měl objevit záměr zmenšit ekologické dopady vlastní činnosti. "Vysoké školy by se měly konkrétně zaměřit na snížení spotřeby elektřiny, odebírat ji pouze z obnovitelných zdrojů, snížit úniky tepla z budov, zvýšit recyklaci produkovaných odpadů a šetrněji zacházet s vodou," požaduje iniciativa.

Zástupci vysokých škol by podle ní měli být aktivní například i na jednání zastupitelstev měst, kde školy sídlí. Mohli by se zasazovat třeba za akční ekologické plány a připojení měst k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, navrhuje iniciativa. K signatářům paktu patří zatím 11 měst, například Praha, Brno, Ostrava, Liberec či Písek.

Hrozící ekonomická recese by podle ekologických aktivistů z univerzit neměla být důvodem ke snížení či omezování rozpočtů vysokých škol. Při přidělování veřejných zakázek vypisovaných školami by ale podle nich v budoucnu měl být jako jedno z hlavních kritérií vliv na změnu klimatu.

Univerzity za klima je iniciativa studentů a zaměstnanců vysokých škol, kteří usilují o proměnu institucí k uhlíkové neutralitě a udržitelnosti. Iniciativa vznikla na jaře 2019 v návaznosti na aktivity globálního středoškolského ekologického hnutí Fridays for Future a funguje nyní v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. Její členové nyní zapojili do dobrovolnických aktivit, jako je sbírka pro bezdomovce nebo šití roušek.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.4.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 22. dubna 2020

Poslední změna: 29. dubna 2020

Počet shlédnutí: 34